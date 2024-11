Palma se presenta en Londres como destino cultural de referencia en Europa

El Ajuntament de Palma ha presentado este martes en la feria turística World Travel Market de Londres sus principales objetivos para consolidarse como un destino cultural destacado en Europa. La presentación ha tenido lugar en el stand de las Islas Baleares y ha contado con la participación del coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, y el gerente de la Fundació Turisme Palma 365, Pedro Homar.

La audiencia ha incluido a representantes de medios nacionales e internacionales especializados en turismo. Antes del acto, la delegación de Palma se ha unido al minuto de silencio convocado en el expositor de TurEspaña en solidaridad con las víctimas de la DANA en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Durante su intervención, Gómez de la Cuesta ha destacado la aspiración de Palma a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, resaltando que el municipio quiere posicionarse como «uno de los grandes escenarios de arte, cultura, creación contemporánea y tradición», así como de la gastronomía, arquitectura, música, teatro y danza.

El coordinador municipal ha celebrado, además, el reconocimiento reciente de Lonely Planet, que ha incluido a Palma entre los destinos Best in Travel 2025, siendo la única ciudad española en obtener esta distinción. Según Gómez de la Cuesta, la guía ha valorado la oferta cultural de Palma y su atractivo como destino de City Break, disponible durante todo el año.

En este sentido, ha subrayado la apuesta del Ajuntament por una «cultura en mayúsculas», caracterizada por una programación de primer nivel con exposiciones de artistas como Julian Opie, Pedro Cabrita Reis y Jaume Plensa, organizadas en el espacio de La Llonja por el Govern de les Illes Balears. El coordinador ha avanzado algunas de las propuestas de 2025, como la retrospectiva del artista neoyorquino Peter Halley, que se exhibirá en el Casal Solleric desde marzo, tras su paso por el Museo Nacional Thyssen Bornemisza de Madrid.

Además, Palma acogerá una exposición de la galardonada Ángela de la Cruz, finalista del Premio Turner, también en el Casal Solleric, que este año ha mostrado obras de artistas como Tony Oursler, Ghada Amer, Manal Al Dowayan, KimSooja y Wolf Vostell.

Gómez de la Cuesta también ha destacado la figura de Joan Miró, a quien ha calificado como un «maestro universal» vinculado a Palma, subrayando la labor de la Fundació Miró Mallorca en la promoción de su obra como elemento clave en la excelencia cultural que impulsa el Ajuntament.

El representante de Cort ha hecho referencia a eventos de arte contemporáneo en la ciudad, como la Nit de l’Art, el Art Palma Brunch y el Art Palma Summer, organizados junto a la asociación Art Palma Contemporani.

Además, ha subrayado la importancia de eventos culturales como el Festival Palma Jazz, celebrado en el Castell de Bellver, y el Festival Cançons de la Mediterrània, que se desarrolla en la Catedral de Palma. «Nuestra apuesta es clara: cultura de primer nivel, accesible, capaz de emocionar y de construir una comunidad que integre a residentes y visitantes», afirmó Gómez de la Cuesta.

La delegación también ha asistido a la inauguración en Londres de la exposición colectiva Board Inspiration. We are Miró en la Cookhouse Gallery, una colaboración entre el Ajuntament de Palma, el Govern balear, la Escuela Universitaria ADEMA y la University of The Arts London-Chelsea College of Arts (UAL).