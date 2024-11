Las intensas lluvias que provocó la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) han permitido mejorar las reservas de agua de los embalses que bastecen a Palma. Desde Emaya han precisado que este lunes están al 30,54 %, mientras que hace una semana estaban al 27,33 %. Por tanto, se trata de un incremento de 3,21 puntos porcentuales.

En concreto, el Cúber está 32,65 % de su capacidad, mientras que el pasado 28 de octubre estaba al 30,61 por ciento. En este caso la mejora es de 2,04 puntos porcentuales. Por su parte, el Gorg Blau se encuentra al 29,2 % y hace siete días estaba 25,26 %; se trata de un aumento de 3,94 puntos porcentuales.

Ahorro y moderación del consumo

El teniente de alcalde de Medi Ambient, Entorns Naturals, Mercats i Innovació de Cort, Llorenç Bauzá, explica que «las lluvias de este fin de semana han contribuido a mejorar ligeramente la situación de los embalses, tanto en Cúber como en Gorg Blau. No obstante, no podemos confiarnos y es necesario insistir en los mensajes de ahorro y moderación en el consumo de agua».

El también presidente de Emaya insiste en que «la situación actual de los recursos hídricos en Palma hace necesario promover ante la población un mensaje muy claro: la necesidad de incentivar, tanto como se pueda, el ahorro en el consumo de agua». A su modo de ver, «el escenario actual no es diferente al que ha acontecido otros años por esta época, es decir, entre los meses de octubre y noviembre, pero naturalmente la incertidumbre acerca de cuáles van a ser los valores de la pluviometría en Palma a lo largo de las próximas semanas, nos obliga a ser prudentes».

No habrá restricciones de agua, por el momento

De momento, el Consistorio palmesano no tiene previsto hacer restricciones en el suministro de agua, pese a que las reservas de los embalses son bajas. «En la fase actual, la estrategia pasa por concienciar a los usuarios de la imperiosa necesidad de no despilfarrar los recursos hídricos, pero no se contemplan restricciones ni otras medidas más exigentes», informa Bauzá. No obstante, advierte que «en los próximos meses, habrá que permanecer atentos a la evolución de los embalses y a los resultados de la campaña de concienciación puesta en marcha desde el Ajuntament de Palma y la empresa municipal Emaya, así como a los datos sobre pluviometría. Sin embargo, la evolución que los embalses han seguido en años anteriores, con importantes remontadas de su llenado a partir de inicios de año, nos hace ser moderadamente optimistas».