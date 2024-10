Los grupos de la izquierda en el Ajuntament de Palma han expresado en bloque su oposición a la Oficina de Vivienda y Antiocupación que han presentado este miércoles PP y Vox. PSOE, Més y Unidas Podemos consideran que este organismo no dará soluciones reales al problema de la vivienda y que responde exclusivamente a los intereses de Vox. La creación de la oficina fue uno de los puntos incluidos en el pacto programático con el PP.

Para el portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, esta oficina «representa un giro preocupante en la política de vivienda en Palma» y «responde más a un eslogan político que a una herramienta eficaz». «Demuestra el nulo interés del PP y VOX de desarrollar medidas reales para afrontar la crisis de vivienda que afecta a Palma», ha protestado. Para el socialista, Martínez «pierde una oportunidad de abordar la raíz del problema: la falta de vivienda asequible y el aumento desmedido de los precios de alquiler».



«Esta oficina es una rendición del PP y el alcalde Martínez a los caprichos de la extrema derecha», ha declarado por su parte la portavoz de Més, Neus Truyol. , Los ecosoberanistas han desmentido la incidencia de las ocupaciones ilegales en la carestía de vivienda. Para Més, no se puede «centrar la política de vivienda en la antiocupación» ya que entienden que el foco se debería poner en la especulación, que es la que «expulsa a nuestros residentes». En este sentido, Truyol ha vuelto a insistir en que se aplique la Ley de Vivienda para limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas, y otras propuestas como el impuesto a viviendas vacías, inversión en vivienda pública y restricciones al alquiler turístico.

También la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha trasladado su «absoluto rechazo a la mal llamada oficina antiokupación»: «Es populismo puro y duro y alimenta un terror social que no se corresponde con la realidad, porque la okupación no es un problema real ni en Palma ni en Baleares. Están haciéndole campaña a Securitas Direct», ha lanzado. La regidora ha apuntado que en España las denuncias por presuntas okupaciones son de un 0,06% del parque de viviendas y sólo un 0,01% llegan a juicio. Muñoz ha concluido que el PP «no está haciendo nada» por poner solución al problema: «Llevamos más de un año esperando el plan de vivienda que aún no han presentado. Y la única política eficaz contra la okupación es garantizar el derecho a la vivienda. La gente no okupa por diversión, okupa por necesidad».