El DJ alemán que hizo una sesión techno frente a la Catedral de Mallorca no ha pasado desapercibido. Mallorca Magazin ha hablado con Yannick Nirmaier, el polémico protagonista de 30 años y residente desde hace unos meses en la Isla. «No estaba planeado así», ha dicho en una conversación telefónica, en la que ha explicado: «No era mi intención. No había ninguna fiesta». El alemán se enfrenta ahora a una multa de Cort, que pretende aplicarle la máxima sanción.

La idea de montar el set frente a la Catedral y grabar un vídeo para las redes sociales fue bastante espontánea. Nirmaier ha calificado el lugar como «un lugar impresionante». Las grabaciones se realizaron el pasado sábado al mediodía y subió el vídeo a Instagram el sábado por la noche. El alemán había obtenido «autorización verbal» de Cort por teléfono. Esto significaba también que se le permitía subir con su coche particular al mirador situado frente al monumento, algo prohibido a los no residentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yannick Nirmaier (@yannicknrmr)

Junto con un amigo, condujo su vehículo hasta la Seu, instaló su equipo, grabó el vídeo y volvió a marcharse. «Teníamos un permiso de diez minutos y nos volvimos a ir exactamente a los 15 minutos», ha señalado. «Para mí es importante que quede claro: No planeábamos una rave. Sólo grabamos el vídeo brevemente a un volumen mínimo».

El Dj ha afirmado que «incluso había curiosos a mi alrededor que me pedían que subiera el volumen de la música. Pero no lo hice porque no quería molestar a nadie». Desde que se subió a Instagram el sábado, el controvertido vídeo ha tenido más de 33.000 visitas. Por otro lado, hay muchos comentarios en su contra, como «otro guiri que quiere conquistar la isla o «¡¡¡Vete a tu casa!!!». Otros se han preguntado si «¿harías lo mismo en tu país?».