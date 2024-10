Este lunes por la mañana Més ha presentado presenta su propia versión de Monopoly, «un juego de supervivencia en Palma», donde ha reflejado «los problemas que padecen los palmesanos en su día a día». La regidora ecosoberanista Neus Truyol presentó el tablero gigante que se ha desplegado en la plaza de Cort y en cuyas casillas ha versionado el clásico juego de mesa y ha creado calles de cuño propio: Avenida de la Amnistía Urbanística, Plaza de la Especulación, Ampliación del Aeropuerto, Plaza de los Grandes Centros Comerciales... También hay edificios icónicos que pueden comprarse como el de Gesa o la Estación Intermodal, así como servicios de transportes como la EMT o Bicipalma.

«El PP vende la ciudad a la especulación y el negocio. Por eso hemos lanzado la campaña 'Sobrevivir a alma', aunque la vida de los palmesanos no es un juego», dijo la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, mientras se presentaba el tablero que tenía un tamaño de nueve metros cuadrados y en cuyo centro la figura del banquero había sido sustituida por un dibujo con ciertas semejanzas al alcalde de Palma, Jaime Martínez, aunque desde Més no han confirmado que se trate de su caricatura.

«La mayoría de las personas no llegan a final de mes, por lo que hay una lucha por pagar el alquiler o contra la masificación. El modelo del PP difiere de las necesidades de los palmesanos que para poder vivir en Ciutat deben sobrevivir», añadió Truyol.

A lo largo de estos días. Més per Palma llevará a cabo diferentes acciones para reflejar «cómo el PP vende sus intereses a las grandes empresas o el caso de la vivienda, que es más alto que un suelo, por eso muchos vecinos abandonan sus barrios. Y el PP no quiere aplicar la limitación de precios, mientras regala 70.000 euros públicos a los propietarios de los pisos vacíos para que los pongan en alquiler, gracias a la nueva medida del Govern».

Truyol también denunció que «en los barrios hay cada vez más terrazas y cruceristas y el Ajuntament va a gastar 80 millones de euros en convertir el edificio de Gesa en un museo para turistas». En cuanto a la movilidad, «la ciudad vive en un colapso circulatorio y el PP ha renunciado a proyectos importantes para mejorarla como el tranvía o peatonalizar calles, como se hace en el resto de Europa. El PP solo quiere más aparcamientos para atraer más coches y caos circulatorio».