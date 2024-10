La asociación de ciclistas urbanos de Balears, Biciutat, denuncia el mal estado de la red de carriles bici del municipio. «Se hacen cosas para ampliar la red pero a este paso cubriremos la demanda en el año 2100», afirmó Toni Cánaves, miembro de la entidad. «Los coches de Palma, cuando están aparcados, ocupan 200 kilómetros lineales», mientras que reclama una mayor inversión en el transporte en bicicleta.

Y maneja datos que refrendan su posición, como que «el 50 por ciento de los desplazamientos en coche se podrían hacer andando en menos de quince minutos. Necesitamos más peatonalizaciones y carriles bici reglamentarios». Una de las quejas de Biciutat es que los carriles bici son muy estrechos, «porque los manillares de las bicicletas que circulan en ambos sentidos se terminan chocando».

Otro asunto es la convivencia de ciertos carriles bici con los peatones, como los de Blanquerna o Plaça d’Espanya, donde además tienen que compartir espacio con los patinetes. «La idea es que no haya conflictos con los peatones, los patinetes y las bicicletas», afirma Cánaves. Y reclama que el carril de Blanquerna se traslade a 31 de Desembre, mientras que todavía se desconoce la alternativa al ya desaparecido de Plaça d’Espanya. «El regidor de Mobilitat [Antonio Deudero] no cree en el cambio climático ni en la movilidad sostenible. Por eso no convoca la Mesa de la Movilidad», dice Cánaves