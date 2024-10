Un equipo de ingenieros especializados revisará en los próximos días el puente de la calle Saridakis que cruza sobre la Ma-1 (Autopista de Andratx), afectado por desprendimientos de cascotes que han alarmado a los vecinos. Los profesionales que visitarán en breve la instalación son expertos de una empresa que tiene un contrato permanente de mantenimiento con el Consell de Mallorca, que es la titular del puente y quien debe repararlo.

Con todo, según la administración insular, el control del tráfico sobre la calzada compete al municipio, porque se le cedió la calle hace años. El Consell ha instalado dos tipos de rejilla para evitar que puedan caer cascotes sobre la autopista de Andratx, y comunicó el mal estado del puente al Ajuntament. La Policía Local colocó la señalización que prohíbe circular a vehículos de más de tres toneladas y media.

Aunque los autobuses públicos sí han respetado la limitación, los vecinos denuncian que continúan pasando camiones y autocares discrecionales cargados de turistas, y piden incrementar la vigilancia. En declaraciones a este periódico una residente calificó de «ridículas» las señales que avisan de la prohibición, muy provisionales. Dos discos «muy pequeños», uno de ellos a 250 metros, y una valla azul con un soporte al que se ha pegado una fotocopia advirtiendo: «Peligro desprendimiento, prohibido vehículos +3.500 kg». «Ni se ve, si no te bajas del coche no lo lees», protestó. Al lado se ha colocado una señal que no se corresponde con el caso, por peligro por resbalones.