Los taxistas insistieron, en una reunión con el Ajuntament de Palma, en que es necesario incrementar las tarifas en la capital para compensar la inflación y el encarecimiento de los combustibles. Se trata de una reivindicación que los taxistas volvieron a poner sobre la mesa durante la reunión de la Comisión de Seguimiento del Taxi, en la que participan responsables del área de Mobilitat y regidores de la oposición. Los precios en Palma llevan varios años sin revisarse y el sector considera que se deberían actualizar de cara a enero de 2025.

«Quizá estamos un 15% por debajo de lo que tocaría», indican desde Taxis-Pimem. En ese cálculo acumulan crecimientos anuales que, a su juicio, se tendrían que haber ido aplicando en ejercicios pasados y no se han hecho. En una entrevista a este periódico, el presidente de Taxis-Pimem, Gabriel Moragues, calificó de «tercermundistas» las tarifas de Palma y ya advirtió de que están «sufriendo las consecuencias de llevar dos o tres años sin revisarlas». «La verdad es que algunos turistas se echan a reír cuando se las decimos. El tener una tarifa que no es adecuada en el centro de Palma hace que no valga la pena trabajar en la ciudad, deja mucho que desear», avisó.

De 57 ciudades analizadas en un estudio comparativo de Facua este 2024, Palma aparece como la segunda ciudad con los precios más bajos, sólo por detrás de Huesca. «Recorrer la misma distancia puede llegar a costar el doble en función de la ciudad», destacaba la asociación de consumidores. La carrera mínima en Palma está en 3,15 euros, frente a los 5 euros que se pagan por ese mismo concepto en Teruel; el precio por kilómetro en la capital balear es de 98 céntimos, cuando en Santa Cruz de Tenerife se sitúa en 1,35 euros y en Madrid, en 1,30 euros. De las ciudades incluidas en el estudio, 35 subieron sus tarifas respecto a 2023 (hasta un 17,9% Las Palmas de Gran Canaria), pero no la capital balear.

En la reunión de este martes el Ajuntament se comprometió a estudiar la propuesta de los taxistas, así como la petición del sector de que se convoquen más exámenes para la obtención del carné de taxista, ante la falta de chóferes. La próxima convocatoria está prevista para el 9 de noviembre de 2024. Además, en el encuentro se aprobaron los turnos para la temporada de invierno 2024-2025. El reparto quedó igual que el año pasado: de noviembre a marzo, tres días laborables y dos libres; y en abril, cuatro laborables y uno libre. El curso pasado este esquema funcionó «bastante bien», según el sector.