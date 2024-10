El catálogo de establecimientos emblemáticos de Palma ha crecido este 2024 con 13 nuevas incorporaciones, dejando un listado de 125 establecimientos tras los cierres de Joyería Alfredo y Pastelería Can Canet. El Ajuntament ha dado estos datos al anunciar un incremento en las subvenciones específicas que pretenden contribuir a la conservación de este tipo de negocios. La dotación llega este año a los 150.000 euros, un 50% más que el ejercicio anterior. Las ayudas pueden pedirse del 7 al 18 de octubre.

La regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer, ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno con el sector comercial, resaltando la «indiscutible aportación social y económica a la ciudad». «El comercio somos todos», ha enfatizado, recordando otras campañas como las de Navidad o 'Comerç i Escola'.

Las ayudas cubren gastos ordinarios de estos comercios (como suministros, el alquiler o personal), y la cantidad dependerá del número de solicitudes concedidas, con un máximo de 2.000 euros por beneficiario. Las peticiones para recibir las ayudas se harán de forma electrónica.

Los nuevos establecimientos emblemáticos que se han incorporado al catálogo son Bar La Llubinense (c. de Pere Llobera, 16), Bodega San Antonio (pl. de Sant Antoni, 10), Carnicería Germans Vicens (c. de Guillem Massot, 4), Espardenyeria Llunes (c. dels Caputxins, 7), Tapiceria Vidal (c. Ample de la Mercè, 9), Bar Vista Alegre (c. del 31 de Desembre, 50), Golfos Casual Wear (c. de Pas d’en Quint, 1), Miró Jewelry (c. del Sindicat, 3), La Argentina (c. de Jaume II, 28), Carnicería Bonnín, Pescados Marilén, Carnes Comas y Xarcuteria Creus (mercat d’Olivar). Mientras, el motivo tras el cierre de persianas de Joyería Alfredo y Pastelería Can Canet es la falta de relevo generacional.