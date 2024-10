La Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del IES Nou Llevant de Palma ha expresado su «profunda preocupación y malestar» por las graves deficiencias en el servicio de transporte escolar que afecta a los estudiantes provenientes del Coll d'en Rabassa, Can Pastilla y el Molinar. Ya que, el incidente del primer día de clase, que este medio publicó, no ha quedado en un suceso puntual. Desde el inicio del curso, hace tres semanas, según relatan los familiares no ha habido ninguna jornada en la que el servicio haya funcionado correctamente.

Este curso, la AFA se ha encontrado con «un servicio plagado de irregularidades, que ha alcanzado un nivel de inoperancia inaceptable». Entre las principales deficiencias, destacan la ausencia de un monitor en la ruta. «A pesar de que las instrucciones de transporte escolar para el curso 2024/2025 especifican claramente la obligatoriedad de un monitor para supervisar a los alumnos, este requisito no se cumple», explican. Según han aclarado, no hay ningún adulto responsable, a parte del conductor, que acompañe a los estudiantes y controle la asistencia. Por lo que, los padres se quedan en la incertidumbre, ya que no pueden recibir las notificaciones a través de GestIB. El monitor también sería el encargado de verificar que los estudiantes que acceden al autocar pertenecen al centro, algo realmente necesario, dado que el vehículo no va identificado con el nombre del instituto. De igual manera, esta situación deja desprotegidos a los menores en caso de conflictos o altercados. Cabe recordar que a bordo viajan jóvenes a partir de 11 años, y nadie comprueba que cumplan con las normas de circulación, como llevar el cinturón o permanecer sentados. Noticias relacionadas Retrasos con el transporte escolar de Nou Llevant Otra problemática con la que se han encontrado los estudiantes del IES Nou Llevant son los cambios arbitrarios en los horarios y las rutas establecidas. «Este año se ha ajustado el horario sin previo aviso, lo que ha generado caos en la recogida de los alumnos, afectando gravemente la puntualidad y la organización familiar», señalan desde la agrupación de padres y madres. Además, la ruta debe ser la misma tanto en la ida como en la vuelta, con los dos autocares viajando juntos. Un aspecto que, según las familias, no se cumple. «La empresa de autocares cambia los horarios y la ruta a su gusto», reclaman. Los padres afectados se han movilizado y han intentado contactar con la Conselleria d'Educació y el Departamento de Servicios. Pero, la respuesta que han obtenido ha sido «mínima o inexistente». «Nos informan que las familias no podemos registrar partes de incidencias, que solo el centro puede hacerlo», se lamentan. Además, tan solo es posible rellenar un parte al mes. Las familias del instituto Nou Llevant expresan su frustración: «Esta burocracia absurda nos impide reclamar de manera efectiva ante una situación insostenible». De la misma manera, se preguntan cómo es posible que el transportes escolar seguro y eficiente siga siendo una asignatura pendiente. «Las familias estamos al límite y exigimos una solución inmediata y definitiva», señalan. Es importante mencionar que la barriada del Coll d'en Rabassa cuenta con más se 14.000 habitantes y aún no dispone de un instituto propio, lo que afecta de igual manera a los estudiantes de Can Pastilla y el Molinar. Los jóvenes están obligados a desplazarse cada día a otro municipio para poder estudiar y este reto logístico, según señalan las familias, debería estar cubierto por un servicio adecuado. «No podemos tolerar que nuestros hijos sigan siendo perjudicados por la incompetencia de las autoridades y de la empresa concesionaria», concluyen.