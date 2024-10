No hay que tomarse la justicia por la mano, dicen. Y con razón, porque no podríamos calibrar las consecuencias de nuestros actos y el hecho en sí podría volverse en contra; ¿pero y las obras municipales? Un vecino de Palma, harto de esperar una respuesta del Ajuntament de Palma a su queja sobre el mal estado de la acera que tiene frente a su domicilio, tomó la iniciativa. Lo hizo el pasado sábado 28 de septiembre tras más de un año y medio esperando una reacción de Cort.

«A principios del 2023 enviamos las primeras quejas, al no obtener respuesta realizamos sucesivas reclamaciones. No nos hacían ni caso. Hicimos de todo, rellenamos impresos, lo documentamos con fotos; nada, sin respuesta. Lo transmitimos al número de desperfectos que el Ajuntament de Palma creó precisamente para ese fin, el 010; nada. Empieza 2024, seguimos intentándolo y sólo vemos que lo han recibido pero sin respuesta alguna», explica el vecino afectado.

El estado de la vía al inicio de las reclamaciones de este vecino

Daniel llamó en varias ocasiones para preguntar el porqué de su silencio. La primera vez, le comunican que no ha incluido la dirección en la que se encuentra el desperfecto, aunque él asegura que sí. Le dan la misma respuesta hasta dos veces más. «Llega un momento en el que te desesperas, volvía a llamar, les pedía que me dijeran algo, que me dijeran si pasarían o si no iban a hacerlo nunca. Que me informaran, al menos. Hasta les envié una foto mostrando la calle y el número», explica.

La esquina de Calle Antich se encontraba totalmente abandonada

Se trata del número 57 de la calle Fàbrica, haciendo esquina con la calle Antich, una de las adyacentes a la Plaça del Progrès, un lugar muy transitado y que, según los vecinos, lleva años en mal estado. «Hay mucha pasividad. Decidí llamar por mi cuenta y pagué yo a un albañil, algo había que hacer. Estuvo cerca de cuatro horas rellenando todos los huecos, grietas y roturas de las baldosas de la acera».

Un albañil rellenó las grietas, además de intentar nivelar al máximo la acera

Pero la sorpresa mayúscula llegaba pocos días después, el pasado 4 de octubre Daniel localizó unas cruces verdes en los lugares en los que realizó los arreglos. «¿Qué significan esas cruces? Después de tanta protesta ¿vienen ahora? Es muy curioso. No sé si lo han marcado con una cruz verde para sancionarme, pero tengo muy buena excusa, lo mío no es sancionable, lo que han hecho ellos sí lo es. Es una acera, una vía pública, es su responsabilidad. Yo no quiero más perjuicios ni para la gente que pasa ni para mi casa», expresa Daniel.

Se refiere a las filtraciones que han llegado hasta el interior de su domicilio. La acera, tal y como está, crea una especie de desnivel que acaba llevando el agua hasta la pared: «se ha filtrado la humedad, sube por dentro y mi pared está bufada y ha saltado. Habrá que arreglarlo», dice. Aunque su prioridad ahora es saber si la brigada municipal de reparaciones en la vía pública aparecerá o será una sanción lo que acabe en su buzón. «Quiero pensar que no pueden hacer eso, había prioridades estéticas, de seguridad, por los perjuicios en mi vivienda; ¿tenía que esperar eternamente?», argumenta contundente.

El vecino había adjuntado esta explicación en sus quejas al Ajuntament de Palma

Este pasado lunes, las baldosas han vuelto a aparecer con marcas, según informa el mismo vecino. «A mí tanta marca no me dice nada, han señalado alguna zona con spray magenta pero el año pasado también hicieron lo mismo y nadie vino a reparar nada, hasta que las rayas se borraron» explica. Pero esta vez parece que va en serio. De hecho, el Ajuntament de Palma ya ha colocado una barrera que indica 'obras' entre el 8 y el 30 de octubre. Lo ha hecho un día antes de la publicación de esta queja, ¿una curiosa casualidad?

Este lunes 7 de octubre, se han colocado dos barreras y se ha señalizado un inicio de 'obras'

Aún con la satisfacción de saber que, finalmente, se realizarán trabajos de mantenimiento en esta céntrica zona de Palma, este vecino reivindica que, tras las reclamaciones sucesivas que había hecho llegar al Ajuntament «vía whatsapp, 010, llamadas y solicitudes por escrito; la dejadez, laxitud y falta de rigor en el mantenimiento de las aceras es evidente».

«El cono lo he puesto yo»

Podría tratarse de un caso aislado pero da la casualidad de que, en la misma semana, un vecino nos hace llegar una queja parecida. Nos habla de un tramo en la calle Arxiduc Lluís Salvador, a la altura del número 60, frente a un taller mecánico de la zona. La tapa de una alcantarilla se encuentra desgastada y se hunde hacia dentro, casi suelta. «Lo vi por casualidad porque pisé encima de la tapa metálica y te vas para abajo, me fue de un pelo, no está señalizado ni nada; no quiero pensar en si pasa una persona mayor y se cae dentro. Decidí señalarlo porque es peligro. El cono lo puse yo», explica Fernando, otro vecino palmesano.

Fernando trata de evitar que alguien caiga al pasar por encima de estas alcantarillas

El pasado miércoles 2 de octubre este vecino llamó al Ajuntament para dar el aviso. Recibió la confirmación de la incidencia pero nada más. En este caso, aún no hay movimientos por parte del consistorio, cosa que ha hecho que Fernando acabe cubriendo con cartones las tapas metálicas para señalizar mejor el peligro.

«Yo soy vigilante de seguridad y mi labor es velar por que las cosas estén en orden y controladas, por eso decidí hacer algo, pero no debería ser mi responsabilidad», añade. Ha dado parte también en el 010 y espera que lo solucionen pronto, aunque este lunes 7 de octubre seguían sin dar señales de vida. «Las cosas no pasan hasta que pasan, las consecuencias pueden ser muy graves», avisa.