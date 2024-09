El equipo de gobierno del PP en Cort ha sufrido este martes un revés inesperado en el pleno municipal que ha incomodado especialmente al alcalde, Jaime Martínez. Uno de los puntos del orden del día, que no traía debate, era la modificación del plan especial del Puerto de Palma para permitir una serie de mejoras en la Estación Marítima 4. En el momento de votar, la regidora Gari Durán, de Vox, ha anunciado que su grupo modificaba su sentido del voto respecto a su posicionamiento previo en comisión, y que se abstendría. Aunque nadie ha votado en contra, el PSOE también se ha abstenido.

Se da la circunstancia, sin embargo, de que este tipo de propuesta requiere de mayoría absoluta, por lo que los votos a favor no han sido suficientes. Hay que decir que cuando se ha llevado a cabo la votación nadie ha parecido darse cuenta y no se ha producido revuelo. De hecho el alcalde ha dicho, en un primer momento, que había quedado aprobada. Ha sido después de las intervenciones de las entidades cuando el alcalde ha pedido al secretario que confirmara que el punto había sido rechazado. El funcionario ha explicado que faltaba un voto ya que la mayoría está en 15 y PP, Més y Unidas Podemos sumaban 14 (una regidora del equipo de gobierno no estaba en la sala en ese instante).

Esta votación, con todo, supone sólo un contratiempo. El equipo de gobierno puede volver a elevarlo al pleno del próximo mes. Sin embargo, el alcalde se ha mostrado visiblemente molesto: «En estas situaciones, yo pediría que todos hagamos un poco de autocrítica y responsabilidad». Entonces ha recriminado al PSOE que la documentación que se tenía que aprobar este jueves «era exactamente la misma» que impulsaron los socialistas de forma inicial en su mandato. También ha reprochado a Vox que cambiara su sentido del voto en una aprobación definitiva, pidiendo mantener «un criterio común» en el pleno. «Situaciones como esta avergüenzan al alcalde», remataba, enojado.

El regidor Xisco Ducrós contestaba al alcalde desde la bancada socialista: «El equipo de gobierno es el que tiene la responsabilidad de que las cosas salgan adelante». Martínez le ha cortado tajante: «Simplemente he hecho una reflexión que no da lugar a debate». «Gobierna usted, busque los apoyos, no pasa nada, se los hubiésemos dado, pero búsquelos», ha insistido Ducrós.

La modificación que no se ha aprobado este jueves es un proyecto iniciado hace años, integrado en la intervención del Contramoll-Mollet, que estaba a la espera de este trámite municipal. Permitirá ampliar y mejorar la Estación Marítima número 4 del puerto de Palma aprovechando edificabilidad de otras zonas del puerto. En concreto autoriza a trasladar el mismo volumen de metros cúbicos para poder acometer las mejoras en la Estación.