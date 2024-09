El Ayuntamiento de Palma asegura que en 2023 el 26% de mujeres prostituidas en Palma era víctima de trata, si bien ha advertido que este porcentaje puede ser más alto, según recoge el informe 'Identificación de casos de tráfico con fines de explotación sexual' que ha sido presentado este viernes. Así lo han expresado en rueda de prensa la regidora de Igualdad, Lourdes Roca, y la socióloga de la Unidad Técnica de Igualdad, Lourdes de la Cruz, quienes han detallado los datos del estudio y han lamentado que «la trata de personas y la prostitución es un fenómeno altamente feminizado».

En 2023, «el 98,4% de las víctimas eran mujeres», ha explicado De la Cruz. En este sentido, la socióloga ha detallado que el informe contabiliza una de cada tres personas como víctima de trata, lo que supone cuatro puntos porcentuales más que el año anterior, y ha destacado que en esta situación de vulnerabilidad «es muy difícil que una persona diga que es víctima por el miedo y el control de las redes de tráfico que hay detrás».

En cifras absolutas, teniendo en cuenta el número de personas en situación de prostitución en la ciudad el año pasado (cerca de 1.390), se estima que hay 361 víctimas de tráfico, aproximadamente 40 más. Del total de víctimas contabilizadas en Palma, el 61% son consideradas como tal porque se han constatado indicios, fundamentados en los criterios de detección del Poder Judicial español. A otro 32% se ha llegado gracias a que han contado y verbalizado su situación, aunque no han interpuesto denuncia. Por otro lado, se han reducido de forma significativa los casos identificados mediante denuncia, pasando del 17% en 2022 al 7% en 2023.

En cuanto a los entornos de explotación sexual, el informe indica que el 59% ocurre en casas o pisos, el 19% en la calle, el 12% en servicios con desplazamientos, el 9% en clubes y el 2% por webcam. De la Cruz ha puntualizado que la prostitución ha entrado en un proceso mayor de deslocalización ya que las víctimas se sitúan en entornos privados a los que no tiene acceso ni la Policía, ni los servicios públicos, al destacar que «casi seis de cada diez víctimas» se encuentra en una vivienda particular. También ha resaltado el «aumento exacerbado» de las víctimas que realizan servicios con desplazamiento donde está el cliente con todos «los riesgos» que eso implica a tratarse de coches, barcos o fiestas privadas. «No sabes dónde vas a ir, no sabes quién te está esperando y eso es una situación de extrema vulnerabilidad», ha explicado De la Cruz.

Con relación al perfil de víctimas de trata, el informe ha detallado que el colectivo es «tres años más joven» que el de la prostitución, con una edad media de entre 25 y 34 años. En cuanto a la nacionalidad, el 97% de las víctimas son extranjeras y de contextos vulnerables. En este caso, De la Cruz ha expresado que «la mayoría de personas llega engañadas» y quedan atrapadas en las redes de trata.

Por otro lado, tanto De la Cruz como la regidora han destacado que las víctimas en muchos casos no denuncian su situación al sentirse «desprotegidas, con miedo y vulnerables». Con el objetivo de disminuir esta práctica, De la Cruz ha dicho que se tiene que continuar haciendo un trabajo de atención en los espacios y en los entornos de prostitución, porque es el lugar donde se puede encontrar a las víctimas de trata «preservando los derechos que ellas tienen y, sobre todo, con una práctica policial y judicial que sea cuidadora».