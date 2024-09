Son Sardina se concentra este domingo para reclamar espacios públicos

Los vecinos de Son Sardina, a través de la Taula d'Entitats que aúna a las asociaciones locales del barrio, han convocado una concentración para reclamar espacios de propiedad municipal y gestión popular. El acto tendrá lugar este domingo a las 19.00 horas junto al aparcamiento de Ca Ses Marietes, donde está el solar de Can Pesquet, que el Ajuntament de Palma acordó expropiar para dotar al barrio de una plaza.

Tener una plaza pública es una de las reivindicaciones históricas de la barriada, así como la de contar con un casal, ya que el actual, igual que la biblioteca, son de propiedad privada. Según ha explicado la Taula, necesitan que se cedan ambos espacios porque no tienen donde guardar el materia de las entidades ni tienen donde desarrollar sus actividades y festejos.

«Los sardineros se las han tenido que ver con romanos de todos los colores. No todo han sido victorias, pero de las luchas han aprendido que si no hacen valer por si mismos sus intereses como trabajadores y vecinos, no lo harán los romanos que sólo se deben al César», han criticado en un comunicado comparando a Cort con la antigua Roma.