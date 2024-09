Palma celebra su tradicional ofrende floral a la mare de Déu este sábado

Como es tradición, este fin de semana Palma acogerá la celebración de la Mare de Déu de la Salut, la patrona de la ciudad. El sábado tendrá lugar la ofrenda floral que terminará en la Basílica de Sant Miquel par ala misa de oficio. Como novedad este año, se incorpora una verbena, en el que colabora la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma y en que tocará el Dj Juan Campos.

Las actividades comenzarán el sábado 7 de septiembre a las 10.30 horas con una fiesta infantil que tendrá lugar en el anfiteatro del parque de la Riera y que se alargará hasta las 13.00 horas. Ya por la tarde, a las 18.30 horas empezará la ofrenda en la plaza del Bisbe Berenguer de Palou (Plaza de los Patines), desde donde se partirá en procesión hasta la Basílica de Sant Miquel, subiendo por la calle de Olmos. Durante el desfile la ofrenda contará con la participación de gegants y ball de bot.

A las 19.00 horas se oficiará misa y a las 19.30 horas se procederá a la entrada en la basílica, para hacer entrega de las ofrenda. Por último, a las 21.00 horas está programada en la plaza del Olivar una verbena a cargo del Dj Juan Campos, que se alargará hasta la media noche. Cabe destacar que desde el año pasado los que colaboran junto al Ajuntament de Palma en la organización de la fiesta popular es la Federació, pero que antes lo hacía la asociación vecinal de la Puerta de Santa Margalida, hasta que pasó el testigo en 2022.

La presidenta de la entidad, María del Mar Mesas, ha señalado este martes en la presentación del programa que «el año pasado no se pudieron hacer tantas actividades porque no nos dio tiempo a organizarnos bien». Por su parte, la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, ha añadido que «durante los últimos ocho años no se celebraba la patrona de la ciudad y el año pasado solo se hizo la ofrenda porque el presupuesto ya estaba cerrado». Además de los actos del sábado, también está prevista el domingo una misa solemne oficial de la Mare de Déu de la Salut presidida por el Obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.