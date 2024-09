Vecinos de Es Vivero, preocupados por la tala de varios árboles en dos calles del barrio

Vecinos de Es Vivero están preocupados por la tala de varios árboles en el barrio, al menos tres en la calle Wagner y otros más en la calle Bach. «El otro día cuando volvía a casa me di cuenta de que había tres árboles menos. Pensaba que los iban a reponer. La alarma se me generó cuando pregunté a unos operarios y parece ser que no tenían indicación de hacerlo», explica María, una residente.

De hecho, los trabajadores le informaron de que tenían la instrucción de «anular» algunos de los puntos, y los vecinos han encontrado varios alcorques rellenados con hormigón y baldosas cubriendo los huecos. Con todo, algunas de esas intervenciones podrían no ser recientes. Desde el Ayuntamiento han confirmado la tala de un ejemplar de ‘sophora japonica’ que según el informe de los técnicos presentaba una gran podredumbre en el tronco y defectos de estructura. Se clasificó como «riesgo elevado». «Las talas de árboles van siempre avaladas por informes y se reponen en las campañas correspondientes», han declarado desde Cort. Las fuentes consultadas han recalcado que el Área de Parques y Jardines «hace revisiones continuas» y cuando se dicta la tala de un ejemplar «es porque realmente es necesario». En ocasiones, la cercanía entre varios ejemplares también puede generar problemas y motivar la intervención. Además, «es necesario esperar a la época de reposición para restituirlos porque no se puede hacer en cualquier momento del año». Por su parte, desde Més per Palma han exigido «detener inmediatamente las talas». El regidor Miquel Àngel Contreras ha denunciado «la destrucción sistemática del verde urbano por parte del gobierno del PP».