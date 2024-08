El Segundo Cinturón de Palma ya es una realidad, o lo será al menos en 2025 si el Consell de Mallorca cumple con los plazos dispuestos para una esperada obra dedicada a todos los palmesanos que se desesperan diariamente para entrar en Ciutat. Los accesos están colapsados y aunque las mejoras prevén descongestionar los problemas actuales hasta en un 30% -algunas actuaciones más pequeñas ya se han puesto en marcha- todavía quedarán algunos flecos pendientes que los residentes desean poder ver arreglados en el futuro.

Éstos son algunos de los puntos más comentados por los ciudadanos:

«Piensen en la salida del polígono Son Oms, tienen todo un espacio para un carril delante de Sa Farinera, que también facilitaría la fluidez, así como han hecho en la salida del aeropuerto y Ca'n Pastilla, continúen trabajando», dice un ciudadano. Se refiere a una de las rotondas más problemáticas de la vía, donde el colapso es absoluto, sobre todo si se producen accidentes o mal tiempo y en las llamadas horas punta.

Este usuario se refiere al espacio que existe entre la actual autopista y el conocido restaurante, que podría utilizarse para realizar una ampliación de carril

La autopista de Llucmajor, de nombre oficial Ma-19, es, ahora mismo, la más problemática a la hora de hablar de congestiones, de ahí a que la inversión del segundo cinturón se destine, en gran parte, a facilitar los accesos a Palma y la conexión entre la vía, el aeropuerto y la carretera de Manacor; enlace del inicio de ese segundo cinturón que arrancaría en Son Ferriol.

Éste será el aspecto que tendrá el túnel subterráneo que repartirá el tráfico en una de las zonas más problemáticas, la rotonda y la vía que parte de Son Ferriol

Ya se han realizado algunas mejoras en la salida número 8 de la autopista pero numerosos conductores defienden que se podría reproducir el mismo arreglo en las salidas siguientes:

«El que milloraria moltíssim la fluïdesa seria fer el mateix que s'ha fet per la sortida 8 a les sortides 10 i 11, en direcció a Llucmajor», comentan. Se refieren a la extensión de un tercer vial para asegurar las salidas y no contribuir a los embotellamientos que se producen en las mismas, ya que acaban repercutiendo en el funcionamiento directo de la autopista.», describe un usuario.

Imagen del vial de la salida número 8, una obra que los usuarios replicarían también más adelante

Otro conductor lo explica de la siguiente manera: «Sería necesario un carril de incorporación, tal como han hecho en la salida del aeropuerto, en la salida de Can Pastilla, ya que al cerrar la carretera en doble sentido que llegaba desde Son Oms al aeropuerto por un carril bici que NADIE emplea y dejar sólo una dirección del aeropuerto hacia Son Oms, los coches de alquiler (los que llevan al aeropuerto una vez limpios, etc; para volverlos a alquilar) que antes cogían esa carretera; ahora tienen que salir por Can Pastilla, lo cual incrementa aún más los atascos de esa zona que ya estaban colapsados. A currar!»

De hecho, ésta salida 10 es de las más polémicas entre los habituales de esta vía, ya que debido a su cercanía con el aeropuerto y otros centros laborales múltiples, las dos rotondas que distribuyen el tráfico sufren la carga de autobuses, coches de alquiler y particulares. «Un caos», definen los conductores.

Los constantes problemas de tráfico de este vía sugieren a los usuarios que el tercer carril previsto en las obras del Segundo Cinturón se iniciara incluso antes de llegar a Es Molinar

El tramo que se añadirá a esta autopista se espera que esté en funcionamiento incluso antes de Navidad y trazará el espacio entre la rotonda de acceso al Molinar hasta el Torrent Gros; casi un kilómetro de ampliación que no resulta del todo suficiente a algunos interesados:

«Que hagáis el tercer carril desde la bajada del circuito!», propone este usuario; pretende que el tercer carril comience mucho antes, ya en la bajada que parte del popular Circuit de Llucmajor, junto al que transcurre la Ma-6020, una vía auxiliar que quizá, podría ofrecer espacio suficiente como para una mayor ampliación.

El reasfaltado de varias zonas ha sido muy bien acogido entre los ciudadanos, y a pesar de que la actuación se realizará a lo largo de seis kilómetros en Vía de Cintura desde el Aeroport hasta la Carretera de Valldemossa y en algunos viales del túnel de Génova, algunos conductores apuestan también por asfaltar mejor el Polígon de son Castelló o la vía que une Palma y el Coll d'en Rabassa, donde sí se realizarán varias actuaciones que permitirán alejar la vía de las viviendas, muy cerca actualmente.

Así quedará la intervención en el Coll d'en Rabassa

Este acceso desde Establiments, también es una de las peticiones más repetidas entre los lectores:

Un usuario denuncia que en esta rotonda se produce un «cuello de botella»

«Sr. Galmes para cuando una obra facilísima y muy necesaria para evitar el cuello de embudo desde la rotonda que va a Establiments, Camí dels Reis dirección a la calle del General Riera. Han realizado una mejora para el apeadero de autobuses pero sin solucionar el problema real de la estrechez de la calle. Deberían ser más eficaces y utilizar los recursos públicos con sentido común», explica.

Recursos que comenzaron a invertirse en la vía más conocida de Palma en agosto de 1974, cuando se finalizó su primer tramo:

Fotos históricas de la Vía de cintura en sus inicios

Y que ahora, cincuenta años después, prevén una mejora que cambiará por completo la periferia palmesana que conocemos:

Plano de la superficie que ocupará la futura ampliación y segundo cinturón de Palma

Como es lógico, cada conductor siente mayor o menor prioridad en base a dónde suele conducir en sus trayectos; además, el resultado real de las obras previstas por el Consell de Mallorca no podrá comprobarse hasta el próximo verano, ya que la carga que padece el tráfico en invierno es muchísimo menor a la época estival. Asimismo, otro colectivo siente preocupación por la ampliación de carreteras y el impacto paisajístico y social que puedan tener; mientras que otros desearían que mañana mismo estuvieran construidas. Mai plou a gust de tothom, dicen en Mallorca.