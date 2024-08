Las quejas de artesanos, empresarios y las patronales de restauración de PIMEM y CAEB por la celebración de ferias temáticas con oferta gastronómica en el Parc de la Mar han llegado hasta el Ajuntament de Palma. De hecho, el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha advertido que «es evidente que debemos redefinir el uso del Parc de la Mar y estamos trabajando en ello». El regidor aseguró que «no se les va a autorizar más».

Bonet señaló que «estamos de acuerdo en el diagnóstico de algunas de las problemáticas creadas a raíz de la algunas de las ferias que se desarrollan en el Parc de la Mar. Algunas ferias como la que montó CAEB Restauració fueron en contra de los intereses de los propios restauradores».

La sucesiva organización de ferias temáticas en el Parc de la Mar a lo largo de este verano ha soliviantado los ánimos de comerciantes, artesanos y restauradores. No hay semana en la que no haya eventos en las cerca de 50 carpas que se despliegan a los pies de la Catedral de Palma, un enclave privilegiado que consigue atraer a un buen numero de personas. Los artesanos de s’Hort del Rei ya habían mostrado en junio su malestar por la celebración de estas citas pero ahora es Pimem-Restauración quien ha calificado de «competencia no muy leal» estos eventos.

«Todo lo que sea diversificar la oferta del sector va a perjudicar. Y más estas ferias que se encuentran en un lugar estratégico. Imagínate que tienes un restaurante muy cerca de este parque temático de restaurante y tiendas, que están hechas para atraer gente», dice César Amable, presidente de Pimem Restauración.

El presidente de CAEB-Restauración, Alfonso Robledo, señaló esta semana que «si dejas cruceristas delante de las casetas, ya no compran en la Plaça Major. Está bien hacer eventos temáticos para atraer gente local, como en Galicia, pero no para cazar turistas».