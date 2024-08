Los pisos con piscina son un 40 % más caros en Palma

Comprar un piso con piscina en Palma es un 40 % más caro que decantarse por uno que no tenga. Así lo pone de manifiesto un informe que ha elaborado el portal inmobiliario Idealista, que también señala que un 19 % de los inmuebles que están a la venta en la capital balear cuentan con pileta. El citado portal inmobiliario ha precisado que para la elaboración de este estudio han analizado el precio por metro cuadrado de todos los pisos, excluyendo chalets, en venta en España.

Aunque no suele ser habitual, el encarecimiento que supone que una vivienda tenga piscina en Palma está por debajo de la media nacional, donde el hecho de contar con pileta incrementa un 65 % su valor. Cabe precisar que también hay más inmuebles con pileta, un 24 % del total, según el citado portal inmobiliario. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista explica que «en el caso de Palma, tanto la diferencia porcentual de precio entre los pisos con piscina y los que no la tienen es ligeramente inferior a la media nacional. Entre las posibles razones que lo justificarían está el hecho de que al tratarse de una ciudad costera, la cercanía de la playa no la haría tan necesaria».

¿Dónde encarecen más las piscinas?

Santa Cruz de Tenerife es la capital en la que la diferencia entre los pisos que se venden con piscina frente a los que no es mayor. En concreto, cuesta más del doble, ya que su precio es un 108 % superior. Le siguen las diferencias de precio de Teruel y Bilbao (con un 60 % de sobreprecio), Barcelona (59 %), Lleida y Pamplona (58 % en ambos casos). En el grupo de ciudades con un sobreprecio superior al 50 % también están Alicante (51%), Burgos y Castellón de la Plana (50% en los dos casos).

Por el contrario, en Ceuta y Sant Sebastián las piscinas no incrementan el valor de las viviendas; el precio de venta es el mismo, tanto si la tienen como si no. En Sevilla cuestan un 1 % más y en Madrid tampoco un 3 %. Cabe destacar que Salamanca es la única capital de España en la que el precio de las viviendas con piscina es inferior a las que no la tienen, concretamente valen un 12 % menos.

Palma, la cuarta capital con más pisos con piscinas de España

Otro dato relevante que se desprende del informe de Idealista es que la capital balear es la cuarta con más piletas en viviendas en venta de España; concretamente un 19 % de las que están en el mercado. Únicamente superan este porcentaje Alicante (27 %), Málaga (26 %) y Ciudad Real (19 %); la media nacional es de 24 %.

Por el contario, Vitoria y Ourense encabezan la lista de capitales con menor porcentaje de pisos a la venta con piscina, con solo el 0,4 %. Les siguen Cádiz, Pontevedra, Lugo, León, Palencia y Bilbao con el 1 % de la oferta. A continuación se encuentran Zamora, Soria, A Coruña, Pamplona y Oviedo con el 3 %.