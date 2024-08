Cultura 'geek', música y talleres variados para los jóvenes de Palma este agosto

Los servicios de juventud del Ajuntament de Palma han programado una serie de actividades para este agosto que incluyen, entre otras materias, cultura 'geek', música, arte y talleres variados, todo ello poniendo el foco en los jóvenes como organizadores de las propuestas. La regidora de Educación y Juventud, Lourdes Roca, ha presentado este viernes el programa en una rueda de prensa a la que han asistido varios de los jóvenes implicados en el programa y los coordinadores de los servicios. Se trata de actividades promovidas desde Palma Jove, Dinamo y el proyecto de jóvenes 4x4, vinculadas a la celebración del Día Internacional de la Juventud -el próximo lunes 12- y el 35º aniversario del servicio PalmaJove.

La regidora ha expresado su compromiso de mantener estos servicios para dar alternativas de ocio a los jóvenes. Por su parte, el director general de Educación, Infancia y Juventud, José María Noguera Vert, ha resaltado que se ha animado a los jóvenes a desarrollar sus propios proyectos en las áreas que les interesan, convirtiéndose en «creadores y emprendedores del ocio de Palma». En primer lugar, Palma Jove invita a los jóvenes de entre 14 y 30 años, el próximo martes a las 18.00 horas, a la galería inmersiva Foko, inaugurada recientemente en la capital por los empresarios Javier Spitale y Rosie López. Su salas contienen obras de diferentes artistas -Andrea Moretto, Belén Pez, Pere Pascual, Patricia Fuentes, Nase1989, Tomás Martí, Outline Graffiti y Suso33- y elementos con los que se puede jugar e interactuar, «hacerse fotos y sobre todo, divertirse», ha expresado Roca. Los interesados en participar pueden contactar con Palma Jove a través de Instagram o WhatsApp.

El Proyecto 4x4, por su parte, ha impulsado la creación de un CD con la participación de seis bandas juveniles -Saviors, Makore, One more, The final waves, Zyte y Kansad- que han escrito e interpretado sus propias canciones inéditas. Para ello, han podido hacer uso de espacios acústicos y locales de ensayo que el Ajuntament pone a su disposición, dentro del servicio Espais Joves. A lo largo del proceso han contado con apoyo de diversos profesionales a través de talleres de composición, arreglos, grabación y producción musical, e incluso sesiones de fotografía para las bandas. El trabajo, titulado 'Génesis', se presentará el 29 de agosto en el Espai Jove Migjorn a las 16.30 horas.

Por último, Dinamo ha apoyado a 80 jóvenes en la organización de cinco actividades este mes. La primera de ellas, Festa Jove, fue el pasado sábado 3 de agosto en el Parc de la Mar. Este mismo viernes por la tarde se organiza otra Festa Jove en la Plaça del Tub, con actividades musicales, talleres y juegos populares. El 22 de agosto tendrá lugar la 'Nit de l'Art Jove', con música, exposiciones y poesía que los jóvenes creadores han preparado en las últimas semanas. El sábado 24 de agosto se celebrará 'West Side Cypher', un evento inspirado en el musical 'West Side Story' con una muestra de baile 'cypher' y teatro protagonizada por un grupo de jóvenes. Será en el Passeig del Born a partir de las 18.30 horas de la tarde, con una duración de dos horas.

Finalmente, un evento dedicado a la cultura friki, 'Street Geek Palma', cerrará el calendario el 31 de agosto en el Parc de Ses Fonts, de 18.30 a 20.30 horas. Más de una veintena de jóvenes han impulsado esta propuesta junto a entidades como Arte&Còmic, Amigos de la Ciencia Ficción o SpeedCubing Mallorca. Incluye una pasarela 'cosplay' en la cual podrán desfilar los participantes, actuaciones K-Pop, juegos de mesa, talleres de dibujo manga y caligrafía japonesa, juegos populares y rol y un torneo de preguntas.

Estas actividades llegan coincidiendo con el aniversario del servicio Palma Jove, uno de los más veteranos de Cort, según ha destacado su director actual, Juan José Pérez. El responsable del servicio ha resaltado que aunque los canales han cambiado -«ahora las consultas nos llegan por Whatsapp o por 'stories' de Instagram»-, las materias de interés para la juventud «son las mismas»: trabajo, formación, encontrar una vivienda, salud o temas legales.