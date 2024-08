Ambiente más que caldeado este miércoles entre los miembros de la Federacció d'Associacions de Gent Gran de Palma tras ser acusados de trato de favor por el PSOE Palma, por una subvención de 5.500 euros que el Ajuntament concedió a la entidad para contratar autobuses y poder trasladar a sus socios, el pasado enero, a Algaida, donde se celebró su comida anual navideña en el restaurante Binicomprat. Los socialistas vierten estas acusaciones al ser la presidenta de la Federación, Jerónima Marqués, hermana de la regidora del área de Gent Gran. «Esta noticia me ha disgustado y venido de sorpresa. No ha habido trato de favor en ningún momento. No tenemos la culpa de ser hermanas. En su momento tuve mis dudas, por si pasaba lo que ha acabado pasando, pero es que nos hacía falta el dinero», se defiende Marqués y añade que «hemos pedido una ayuda después de ocho años en los que no nos han dado ni agua».

Del 1 al 5 de enero, se celebró en el restaurante antes mencionado varias comidas para celebrar con los asociados que quisieran, cerca de 700 personas mayores, la comida anual. El precio de la comida lo pagó, como siempre, cada uno de ellos, pero como el 90% de los que asistieron no conducen, la entidad solicitó una ayuda para poder alquilar 12 autobuses para llegar hasta Algaida. Marqués ha asegurado que la ayuda se solicitó «por escrito» a la regiduria de Gent Gran y que posteriormente se celebró un concurso que acabó con el contrato adjudicado a una empresa de autocares. Asimismo, ha subrayado que «el dinero no pasaron siquiera por las cuentas de la Federación, sino que fueron del Ajuntament a la empresa». La presidenta ha aprovechado el encuentro con los medios para expresar a título personal su parecer sobre el funcionamiento de Cort: «Ahora mismo en el Ajuntament de Palma la que trabaja más sí es María Luisa Marqués», ha afirmado. «Lo siento, porque es mi hermana, pero, como es la que trabaja más y mejor, es a la que tienen que atacar. Se la quieren cargar», ha dicho categóricamente.