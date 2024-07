'Tejidos Bellver' se traslada a Los Geranios

Tejidos Bellver, uno de los pocos comercios locales que aun permanecen en la calle San Miguel, se traslada. La dueña actual del negocio, María Teresa Lladó, está de liquidación y en breves se mudará a las Galerías Los Geranios. Dice que lo hace porque ya no puede permitirse más el alquiler que paga en la archiconocida calle comercial. «Dos meses de alquiler aquí son un año en Los Geranios», afirma. Hasta hace unos años se podía permitir el alquiler, porque, al vender uniformes escolares, tenía muchos ingresos. Sin embargo, las vacas flacas han hecho que ya no pueda aguantar más.

Esta tienda dedicada al Hogar lleva en la céntrica vía pública casi 60 años: «Mi padre la alquiló en el año 65, tenía ropa de Hogar y confección de hombre. Hace más de 30 años hizo una reforma, le cambió el nombre como 'Tejidos Bellver' y comenzó a vender sólo ropa del hogar y uniformes escolares», narra. «Mi padre se jubiló y me lo pasó a mi nombre en 2018, entonces se me actualizó el alquiler», añade. A María Teresa le iba bien, pero los centros educativos empezaron a hacer su propio negocio con los uniformes y a comprar directamente al fabricante. Las ventas se redujeron y tras la pérdida este año de un importante colegio ingles, «ya era inviable pagar el alquiler».

Ante la negativa de María Teresa de chapar el negocio, se puso manos a la obra para encontrar una alternativa factible, y la halló en Los Geranios. «Quería un local que estuviera cerca [de la calle San Miguel] y que el alquiler fuera asequible y Los Geranios están aquí al lado, la gente no tendrá que irse muy lejos», explica. En cuanto a si le genera miedo cambiar de lugar, se muestra esperanzada: «A mi los clientes me dicen que van a venir y espero que me sean fieles. No será lo mismo, porque no tendré el cliente de paso, pero los de siempre espero que vengan y a lo mejor podré tener los precios más ajustados porque el alquiler será menor», concluye.