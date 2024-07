El Ajuntament de Palma sacará una nueva licitación de la gasolinera de la Porta des Camp «que ganará el mejor postor», señaló la concejala de Govern Interior, Mercedes Celeste. De esta manera, apoyó la propuesta de Vox para mantener la estación de servicio, pese a que contaba con una orden judicial para ser clausurada.

La regidora de Més, Neus Truyol, aseguró que «esta moción defiende los intereses de una empresa privada. En 1958 se le concedió una concesión que se acabó en 2008 y desde entonces está sin título habilitante. Y además, desde 1985 no pagan ni un euro de tasas de ocupación de vía pública. El Ajuntament pierde dinero y ahora quieren arreglarles el chiringuito».

La socialista Angélica Pastor fue incluso más dura y advirtió que «esto no cuela, no sabemos si es una moción o una dádiva, que pretende aprobar una cosa sin fundamentación jurídica o arbitraria que se puede llamar prevaricación». Y recordó que «ya tenían los procedimientos administrativos para su desalojo y desmantelamiento. El PP no tiene que sucumbir a los favores que quiere hacer Vox».

El PP apoyó la propuesta de Vox, en la que se pide que se mantenga la estación de servicio de la avenida Gabriel Alomar y Villalonga, frente a la Porta del Camp. Para ello, el partido liderado por Fulgencio Coll reclamó una modificación de los usos de ese solar en el Plan General para que «dicha infraestructura tenga un uso regulado y permitido», según la formación.