Orgull Llonguet asegura que Cort juega un «partido de ping-pong» con ellos y Canamunt i Canavall

Orgull Llonguet, y otras entidades que se han sumado, han criticado este jueves en el Pleno municipal las «trabas burocráticas y administrativas» del Ajuntament de Palma a la hora de organizar la fiesta de Canamunt i Canavall. «Estamos jugando un partido de ping-pong entre el área de Cultura y de Participació Ciutadana y la pelota que va de un lado a otro es Orgull Llonguet», ha dicho su portavoz, Laura Velilla.

«Nos llevan de un lado a otro y no nos dan lo que necesitamos realmente. Nos preocupa ahora Canamunt i Canavall, pero sobre todo preocupa mucho Sant Sebastià, por que hay muchas iniciativas populares y ninguna regiduria ni las quiere, ni las puede acoger administrativamente, porque no somos cultura, asociación vecinal o casa regional», ha asegurado. «Por tanto, no tenemos acogida dentro del Ajuntament y necesitamos apoyo», ha añadido.

En el caso de Canamunt y Canavall «nos han dado lo que queríamos, pero las formas no han sido las adecuadas», ya que «han sacado la convocatoria in extremis y esta no es la solución». En este sentido, ha dicho que «lo que hay que hacer es aclarar qué mecanismo hay que crear desde el Consistorio para acogernos a todos los que lo necesitamos». Por otro lado, de cara a Sant Sebastià la tónica es similar: «Habrá muchas iniciativas que no encajarán ni con Cultura ni con Participació Ciutadana si no son según que tipo de entidad. Entonces, ¿quién nos brinda el apoyo logístico que necesitamos?», ha finalizado Velilla.

Acortar los plazos

Orgull Llonguet no ha sido el único que se ha quejado de cómo se deben gestionar y organizar las fiestas populares. Desde la Federació d'Associacións de Veïns de Palma han criticado «el cambio de criterio llevado a cabo desde la regiduria de Participació Ciutadana de modificar los términos de solicitud de ocupación de espacios públicos a 25 días naturales hábiles, que en la práctica son 35», ha expuesto su portavoz, Marisa Bonache.

En este sentido, el grupo municipal de Més per Palma ha llevado una proposición referente al apoyo y facilitación de las iniciativas ciudadanas, donde se incluía en su primer punto el instar al equipo de gobierno a establecer un mínimo de 15 días naturales al término para pedir ocupación de la vía pública, así como apoyo logístico de Emaya, Infraestructures, Policía Local, etc. Dicha propuesta no ha contado con el voto favorable del PP, mientras que los otros puntos sí han salido adelante donde se recogían otras peticiones vecinales en relación a la organización de las fiestas.

La concejala de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, ha justificado el voto en contra señalando que existe «un informe técnico que avala el que no podamos reducir los plazos». «Nos encontramos que en el registro tienen hasta una semana para enviar la solicitud al área competente. Cuando llega sí que podemos ir más deprisa, pero si no está bien solicitado se tiene que hacer un requerimiento que cuenta con diez días hábiles para ser notificado», ha proseguido. «Esta claro que sí lo podemos hacer en 15 días no lo hacemos en 21, pero hay plazos que no se pueden reducir», ha añadido.