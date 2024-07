En tan solo dos semanas se han recibido más de cien propuestas ciudadanas para contribuir al Pacto político y social para la Sostenibilidad económica, social y ambiental de las Illes Balears. Y es que desde que, el pasado 1 de julio, el Govern de las Illes Balears pusiera en marcha la plataforma on line de participación Tu tries les Illes que t’estimes més, con el fin de facilitar la participación sistemática de los ciudadanos y otras partes interesadas en el desarrollo de alternativas de futuro, se han registrado un total de 217 usuarios que han hecho llegar 115 propuestas, cinco estudios y cuatro documentos con informaciones y datos relevantes.

Todo ello será trasladado a los 12 grupos de trabajo que, a partir de esta semana, se reunirán para desarrollar una percepción compartida de los retos que afronta el archipiélago y alcanzar un pacto amplio sobre los objetivos y las vías de transición que se deben priorizar para mejorar el bienestar de quienes habitamos en las Illes Balears, desde el respeto a los límites ecológicos y la corrección de los desequilibrios que derivan del actual patrón de crecimiento económico, incluidos la degradación ambiental y la desigualdad social. La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante la presentación de la plataforma ‘on line’. La plataforma on line es, junto a la Mesa para el Pacto político y social para la Sostenibilidad económica, social y ambiental de las Illes Balears, un elemento fundamental de este proceso de transición hacia la sostenibilidad que abrió, el pasado 22 de mayo, la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la Escuela de Hosteleria, con la participación de más de 110 representantes de administraciones, sectores económicos y entidades de la sociedad civil. Un proceso que cuenta, además, con el trabajo técnico y la coordinación de un comité de expertos, coordinado por el catedrático de Economía Aplicada de la UIB, el profesor Antoni Riera. Desde su entrada en funcionamiento, la plataforma ha sido visitada por más de 10.000 personas, confirmando el interés de la ciudadanía por conocer la arquitectura de este proceso y las 12 áreas de trabajo, en torno a las que pivotará la reflexión y la toma de decisiones. Las 12 temáticas son: Cualificación, formación y bienestar laboral; Innovación y Digitalización; Estrategia turística; Demanda turística sostenible; Transporte aéreo y marítimo; Movilidad terrestre; Servicios e infraestructuras turísticas; Recursos naturales; Patrimonio cultural; Sostenibilidad ambiental; Sostenibilidad social y Competitividad turística. Las entidades y ciudadanos interesados que deseen contribuir a este proceso con su opinión y conocimiento podrán hacerlo hasta el próximo 31 de octubre a través de la plataforma web, o bien, presencialmente, en los diferentes registros de la administración. Se espera con ello captar puntos de vista a gran escala y garantizar, además, la inclusión y la cobertura geográfica a todas las islas y municipios del archipiélago. Para participar, es necesario ser residente en las Illes Balears y registrarse en la plataforma on line o personarse en las oficinas de registro. Por primera vez, las ideas de todos configuran el futuro de las Illes Balears.