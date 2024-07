El TSJIB avala el plan especial de protección para es Jonquet

La protección de es Jonquet pasa el examen judicial. La Sala de lo Contencioso del TSJIB ha rechazado el recurso planteado por un propietario de la zona que reclamaba la anulación total del Plan Especial de Protección que entró en vigor en febrero de 2021

El vecino es el propietario de un patio que la normativa pretendía expropiar para dotar de un espacio común nuevo a la barriada. En su recurso planteaba que esa alteración chocaba contra la declaración como Bien de Interés Cultural de la zona, que aprobó el Consell en 2009. Según su argumento, introducir un espacio público a costa de la expropiación implicaba una alteración del carácter del barrio y, por lo tanto, colisionaba contra la declaración.

El propietario también consideraba vulnerado el trámite de información previa, de modo que no pudo oponerse entonces a ser expropiado.

El Ajuntament de Palma se oponía a estos argumentos y el Tribunal Superior avala su posición. La sentencia señala que, cuando se inició el trámite del Plan Especial de Protección, se abrió un trámite de información pública y que, dentro del mismo, los entonces propietarios de los dos inmuebles afectados sí hicieron alegaciones. Esos dueños transmitieron los bienes y es el actual titular de los mismos el que ha promovido el recurso contencioso administrativo.

La sentencia también valora que la apertura de espacios públicos junto al Mar i Terra y en la zona de Rentadors estaba ya prevista desde el año 1985, cuando se aprobó un plan especial para la zona. En el caso del que afecta al recurso, se ofreció a los propietarios que, en lugar de expropiar el patio, situado en el interior de una manzana para mejorar las condiciones del resto de inmuebles, podía aceptar otras medidas alternativas. Eso implicaba incorporar servidumbres de luces para que el resto de propietarios pudieran iluminar sus viviendas. Esa alternativa fue descartada por el recurrente de manera que, según establece la sentencia, no hay más remedio que ejecutar la expropiación y convertir el patio en un espacio público.

Los magistrados apuntan que, aunque la presencia de patios con jardines interiores, corrales de pescadores, sea un elemento tradicional en es Jonquet, suprimir uno no atenta contra la protección del barrio. Señalan que la finalidad del Plan Especial, además de proteger es rehabilitar la zona: «En el equilibrio entre mantener la configuración estructural existente y la dotación de las elementales condiciones de higiene y salubridad, el planificador dispone de un margen de discrecionalidad». En ese ámbito, consideran que existe una motivación suficiente para llevar a cabo la expropiación porque no se desvirtúa la trama urbana. «Obviamente hay un cambio de titularidad de notable importancia para el recurrente, pero no se produce una alteración física de relevancia para el conjunto histórico».