PP y Vox rechazan retirar la ampliación de las terrazas

El PSOE ha presentado este miércoles una moción de urgencia en la Comisión del Pleno de Vigilància de Contratació, Infraestructures i Desconcentració Territorial relativa a la ampliación de la ocupación de la vía pública por terrazas en Palma. La propuesta no ha contado con los apoyos necesarios para salir adelante en su totalidad. Vox se ha abstenido en los cinco puntos de la proposición, mientras que el PP sólo ha votado a favor del último, relacionado con el compromiso del Pleno del Ajuntament con el equilibrio y la convivencia en la regulación de las terrazas garantizando, en todo caso, el derecho al descanso de los vecinos de Palma y priorizando el interés general por encima del particular. Asimismo, los socialistas sí han contado con el apoyo de Més per Palma y Podemos, que votaron a favor de los cinco puntos.

De este modo, el PP ha votado en contra de la propuesta socialista para rechazar la decisión unilateral, sin diálogo y participación, de la ocupación y de dar cumplimiento íntegro a la regulación prevista en la Ordenanza de Ocupación. También se ha opuesto a la retirada de la ampliación de las mismas; de dar cumplimiento de los mecanismos correspondientes de información, de escucha y participación vecinal; y de cumplir las previsiones establecidas en la Ordenanza que determina la aplicación de criterios restrictivos y en defensa de los intereses generales sobre los particulares. Por su parte, la portavoz del Ajuntament, Mercedes Celeste, ha justificado los cambios en las terrazas que se anunciaron la semana pasada en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB): «Lo que se ha hecho es actualizar algunos planes zonales de Palma». Así, en la Plaça del Banc de l’Oli «hasta ahora había tres terrazas concedidas que ocupaban un total de 27 metros cuadrados pero había una cafetería que llevaba años pidiendo terraza. Era una situación arbitraría a la que había que dar solución. O todos o ninguno». En cuanto a La Llotja, «había un problema muy serio con una cafetería que no tenía licencia ni cumplía con los horarios de la terraza, por lo que fue eliminada. Los otros establecimientos sí que cumplían y se amplió su ocupación hasta cumplir la ordenanza». Además, en Drassanas «una cafetería histórica contaba con terraza pero luego se convirtió en una sucursal bancaria. Ahora será otra vez una cafetería». Y respecto a La Rambla, «había un establecimiento que no tenía y se ha reorganizado». En el Born el Casal Solleric recupera la ocupación del espacio público y en la Plaça de Cort «se adaptan las terrazas a la normativa de 2008». Por otro lado, Celeste ha señalado que se han modificado las terrazas de Nuredduna «para adaptarnos a la Ley de Accesibilidad. Habíamos tenido conversaciones previas con responsables de la ONCE y Nuredduna es una vía de paso que conecta barriadas», por lo que se requería un cambio de ubicación de los espacios.