Més per Palma considera «insuficiente» la propuesta de Zona de Bajas Emisiones presentada por el equipo de gobierno municipal. El regidor de la formación, Miquel Àngel Contreras ha dicho que «la ordenanza plateada no supone prácticamente ninguna diferencia respecto del actual ACIRE del Centro Histórico. Por lo que no representa ningún avance en la reducción de emisiones en la ciudad ni a favor de la movilidad sostenible».

El concejal ha remarcado que «las Zonas de Bajas Emisiones se deberían platear allí donde se centra el grueso de la movilidad de Palma, en la franja entre la Avingudes y la via de cintura». Además, punta a que la creación de las ZBE se tendrían que combinar con otras medidas de reducción del vehículo privado, con las superilsas, que están previstas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2022-2030 (PMUS) y el Plan General de Palma. «Por lo que respecta al centro histórico, la propuesta es ridícula. En esta zona se podría haber podido avanzar en cuestiones como un repartimiento de mercancías de forma más sostenible, impulsando el uso de vehículos eléctricos y de más pequeñas dimensiones, como ya hacen muchas otras ciudades y países europeos», ha añadido Contreras. Por otro lado, Més per recordado la Ley que posibilita cobrar una tasa a los vehículos para poder entrar en las ZBE: «Nosotros ya plateamos en el Pleno de marzo que se aprovechara la implantación para prohibir la circulación de los coches de alquiler en estas nuevas zonas, pero el PP no está dispuesto a hacerlo y votó en contra», señala.