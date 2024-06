El portavoz del grupo socialista, Francisco Ducrós, advirtió que el actual equipo de gobierno del «no quiere declarar Palma zona tensionada. Les va bien la especulación inmobiliaria». Desde el PSOE reclamaron al alcalde Jaime Martínez la toma de medidas para frenar la subida del precio de la vivienda: «¿Quién comprará esta ciudad? Los socialistas tenemos claro que es una ciudad para vivir, no para venderla». Y acusó al alcalde Jaime Martínez de «dejar caer el Plan de Ordenación Detallada (POD) y volver a 1998. El modelo de su ciudad está caducado. No tienen el POD ni lo tendrán porque han dejado caer la inversión en los barrios».

Ducrós también lamentó que «se anunció un teórico Observatorio de la Vivienda y lo único que supimos de él es que comieron durante su presentación». El socialista advirtió que en cuanto a planes de vivienda del Consistorio, «van a construir viviendas en solares que iban destinados a equipamientos, por lo que volveremos a las ciudades dormitorio, donde no habrá casales de barri, sin bibliotecas, sin servicios».

«No asume que es el alcalde. Es el mismo discurso, idéntico al que hizo hace un año y medio o dos años. Y la consecuencia es que hemos pasado un año de legislatura sin acción. No han iniciado ninguna actuación. Viven de las iniciativas y actuaciones que les dejamos nosotros», dijo Ducrós, en referencia a los proyectos cuya andadura se habían iniciado en la legislatura anterior.

El portavoz socialista lamentó «los insultos que hemos sentido en esta sala» a lo largo de esta legislatura, cuando los plenos se han recrudecido, y acusó a Martínez de «no conocer la ciudad porque no sale de su despacho. Dice que está abierto a la ciudadanía, que tiene abierto su despacho, pero porque no sale de él. No tiene agenda».

Ducrós acusó a Martínez de incumplimientos de promesas como «gobernar en solitario, pero ha metido a Vox en las empresas municipales. Dijo que tendría la mano extendida a todos los partidos, pero no lo hemos visto en ningún momento». Y en cuanto a la queja de Martínez de no recibir contestación tras el envío de cartas al ministro de Transportes, Óscar Puente, para conseguir que los 185 millones del tranvía se desvíen a inversión en autobuses eléctricos, Ducrós advirtió al alcalde que «tampoco usted contesta a las cartas que le envía el grupo municipal pidiendo información».

Ducrós echó en cara a Martínez la dimisión de varios directores generales en las áreas de Movilidad, Urbanismo y Seguridad Ciudadana. «Ha renunciado al tranvía, hubo dimisiones por la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), no hemos oído hablar de la ampliación de la zona ORA y Palma es un atasco continuo». El socialista lamentó la labor de Antonio Deudero, «el anticoncejal de Movilidad. Incluso el propio Vox lo ha defendido estos días».

También enumeró otras quejas como «la suciedad en los barrios, la acumulación de las inversiones solo en el centro o la eliminación de de partidas para memoria democrática, políticas LGTBI y promoción del catalán. No aceptan a las personas que piensan diferente». Y advirtió que en un año de legislatura, ya se han llevado a cabo tres protestas: contra el precio de la vivienda y la saturación turística, la convocada por la Obra Cultural Balear y la de Memoria Histórica.