El Debate del estado de la Ciudad ha visibilizado la «decepción» de Vox con el equipo de gobierno y el pacto programático atraviesa por una crisis. «El PP decidió caminar solo. Vox suscribió un pacto programático a cambio, únicamente de que los principios que defendía, las soluciones que proponía, muchas de ellas compartidas con el PP, estuviesen presentes en la acción de gobierno del equipo municipal», señaló Gari Durán, portavoz de Vox.

En la misma linea se expresó Fulgencio Coll, líder de Vox en Palma: «Hemos perdido mucho tiempo. Están haciendo cosas, pero la gente no las siente», dijo en referencia al incremento de efectivos policiales. «Como socios estamos decepcionados. Nosotros no pedimos nada a cambio del acuerdo pero no progresamos adecuadamente. Han tomado medidas de calado y nos hemos enterado por la prensa. Entre socios no se hace esto». Frente a la acusación del alcalde Jaime Martínez de demagogia, Coll respondió que «hablamos de acuerdos, nos respaldan 32.518 palmesanos»-

«Aunque el acuerdo constaba de 95 puntos, las banderas sobre las que debía actuar con más premura no eran más de seis o siete. Porque la situación era y es desesperada en algunos casos. Y en otros, urgía desmontar los presupuestos ideológicos que habían guiado la acción del gobierno anterior», advirtió Durán.

Entre estas urgencias que considera que no se están cumpliendo está la situación de emergencia habitacional. «Comprar vivienda es hablar, para mucha gente de Palma es como hablar de unicornios de colores. Son seres imaginarios». La portavoz de Vox advirtió que «quien ha permitido llegar a esta situación y tuvo la oportunidad de revertirla no tiene derecho a criticar», dijo refiriéndose a los partidos de izquierdas que gobernaron en la última legislatura.

«La limitación de precio es una fórmula fracasada allí donde se ha aplicado», dijo Durán, que lanzó un dardo al equipo de gobierno: «A quien gobierna ahora, las coartadas para no hacer nada, o casi nada, ya se le han acabado. Y esto es así porque a la falta de vivienda no se le da solución de hoy para mañana, pero las bases para solucionarlo ya deberían estar puestas. Y dado que no bastan cuatro años para revertir la situación, concluimos que ya hemos perdido un año. Y nosotros no queremos ser cómplices de que se pierda uno más».

Entre las medidas que propone Vox está la creación de una oficina de asesoramiento para acceder a vivienda de alquiler, seguridad jurídica, combatir la okupación o «expropiar Son Busquets si no se desarrolla convenientemente el acuerdo con el SEPES».

Durán también se refirió al polémico anuncio de Martínez sobre la puesta en marcha de 1.200 viviendas en suelos públicos: «Por sorpresa, el viernes pasado, en plena campaña electoral, el equipo de gobierno presentó lo que llamó 'un plan de choque de vivienda'. Las formas no fueron las adecuadas, pero lo más importante: el alcance de dicho plan, tras un año de trabajo y a solo tres de que acabe el mandato, nos parece decepcionante».

Durán habló de la «inseguridad en la ciudad, siguen las quejas ciudadanas por la falta de presencia de Policía Local» y acusó al alcalde Jaime Martínez de «moverse por el pánico a la reacción (organizada) de la calle. No puede ser eso lo que dicte los actos de este Ajuntament. Ni en el turismo ni en nada. Solo el interés general».