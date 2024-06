La vivienda y la saturación turística fueron los caballos de batalla de la portavoz de Més, Neus Truyol, contra el alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante el Debate del Estado de la Ciudad. «Palma está a la venta. el problema es que los vecinos ya no podemos pagar el precio que se nos pide, mientras unos pocos se llenan los bolsillos de forma indecente». Truyol describió a Martínez como «el arquitecto del turismo» y describió Palma como «una ciudad superada, masificada, cara y cada vez más inhóspita para los residentes».

«Si la vivienda no es más barata es porque ustedes no han querido. Palma está tensionada, tiene precios que están por las nubes. Pero mientras no aplican la limitación, el precio de la vivienda han subido un 20 por ciento. Ustedes, a diferencia de nosotros, pueden limitar el precio de la vivienda. Es una falta absoluta de empatía», lamentó la regidora de Més.

Respecto al plan de construir 1.200 viviendas sociales que serán gestionadas por empresas privadas, Truyol preguntó: «¿Por qué no ha cedido ni un solo solar al IBAVI para hacer más vivienda pública? ¡Calla, que se lo quiere regalar al negocio privado!».

En cuanto a movilidad, Truyol denunció que «el PP ha renunciado a 200 millones de euros para hacer políticas de movilidad» y mencionó proyectos que no se llevarán a cabo como el eje cívico de Cotlliure o el tranvía, mientras que «Gesa como poco nos puede costar 80 millones de euros».