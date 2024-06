El PSOE ha denunciado este lunes que «las inversiones del Ajuntament de Palma solo se fijan en el centro y se olvidan de los barrios». El grupo socialista de Palma ha advertido que «cuando se habla de Palma, el equipo de gobierno solo lo hace del interior de Avingudes».

El portavoz del PSOE de Palma, Francisco Ducrós, advirtió que «estamos haciendo balance del primer año de gobierno y del día a día en los barrios. Y estamos muy preocupados porque el pacto de PP y Vox se ha olvidado del Eixample. El alcalde Jaime Martínez está encerrado en su despacho, no pisa los barrios y están enredados en sus problemas internos».

Las juntas de los distritos que se han celebrado en lo que va de legislatura han servido para que la oposición presente las quejas de los vecinos que se centran en «limpieza, grafitis y mantenimiento de la vía pública. En estas juntas municipales hemos presentado 1.100 iniciativas, es decir, 140 propuestas mensuales. Y se demuestra el nulo interés del equipo de gobierno por los barrios»

Ducrós explicó que «la brigada de 72 horas, que fue un anuncio del alcalde, no funciona. Tampoco lo hace la oficina antigrafitis y no hay un plan para abordar la suciedad de los barrios más populares. Hay una incapacidad de gestión del alcalde y así nos lo trasladan las reuniones con entidades y vecinos. Las propuestas en las juntas de distrito se aprueban se aprueban pero no se ejecutan, solo lo han hecho el 10 por ciento».

Por su parte, el regidor socialista Francesc Dalmau advirtió que «hay una gran desigualdad en las inversiones. Las barriadas necesitan el mismo trato que el centro de palma. No se mejora la conectividad, ni la red ciclista. No se recupera el espacio para los peatones, ni se limpia ni hay campañas de civismo. No hay más equipamientos públicos que faciliten la cohesión social».

También denunció que «se han dado pasos atrás en el caso del patrimonio. En el caso de los molinos de Es Jonquet, el equipo de gobierno no los compra pero al menos los irá a restaurar. Sin embargo, nos preocupa la situación de los molinos de la calle Industria, especialmente el tercer de ellos, que tiene bastantes problemas».