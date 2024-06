Patinetes y Bicis a Raya propone modificaciones a la ordenanza cívica

Patines y Bicis a Raya, entidad impulsada por ARCA, propone un batería de modificaciones de la ordenanza cívica para poner fin al «desaguisado» de circulación de patinetes y bicicletas sobre espacios para los viandantes. En total son 14 propuestas, entre las que se encuentra la idea de incrementar la cobertura de seguro para VMP a «como mínimo» 300.000 euros y no 120.000, como propone el Ajuntament de Palma.

También anima al Consistorio a que estudie la posibilidad de establecer un «titulin» que garantice el conocimiento de las normas de circulación a los usuarios de estos vehículos; a que la velocidad máxima en los carriles bici adosados a pasos de cebra sea la de los viandantes (6 km/h); y que la circulación de VMP sobre aceras, jardines, plazas y parques se considere falta grave.

Asimismo, apuntan a que los nuevos modelos de VMP que salgan deban cumplir la normativa; que el uso del casco sea obligatorio; que cuando el carril bici quede interrumpido y no se pueda pasar por la calzada, los usuarios tengan que bajar del vehículo y continuar a pie en tramo necesario. Sobre las sanciones; y subrayan que la retirada de los vehículos debería estar también especificada en caso de temeridad y de reincidencia.

En relación con el régimen sancionador, la entidad señala que «la sanción por los incumplimientos tiene que ser suficientemente disuasoria y la reincidencia, castigada. No olvidemos que no hay una estadística real sobre los casos de transeúntes heridos o golpeados por patinetes y la realidad es que, excepto los casos más flagrantes no se recogen en ningún sitio».