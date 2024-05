Dos altos funcionarios del área de Mobilitat han presentado su renuncia ante las graves discrepancias con el regidor Antonio Deudero, concejalía que está tramitando la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El jefe del departamento y el jefe de servicio presentaron su renuncia el pasado viernes, decisión que no se conoció hasta el lunes. Mientras tanto, el pasado lunes por la tarde se convocó una rueda de prensa para presentar la futura ordenanza de la ZBE, que tiene de plazo límite hasta el 31 de enero para este año para presentarse. En caso de no llegar a tiempo, Palma perdería 27,5 millones de fondos europeos.

El regidor Antonio Deudero ha quitado importancia tanto a las dimisiones como a la anulación de la rueda de prensa, que se ha desconvocado pocas horas antes de su celebración. «Es una gran tormenta en una taza de té. Teníamos convocada la rueda de prensa para presentar la última fase de la ZBE y ya teníamos publicado el plan normativo desde hace tres semana. Esta mañana, revisando con el alcalde Jaime Martínez, vio que no se habían convocado antes a las entidades empresariales y dijo que quería que fuese al revés».

Deudero advirtió que el alcalde «advirtió que no quería que las entidades se enterasen a través de los medios de la ZBE, por lo que ha habido un cambio de agenda y se presentará la semana que viene. Mientras tanto, ha habido un cese», que intentó dejar claro que no están relacionados ambos hechos. Sin embargo, advirtió que «el jefe de departamento indicó que no estaba de acuerdo y la ZBE tenía que estar lista en breve y claro, todo esto estresa». A todo esto, el jefe de servicio «llegó al área hace dos meses de la mano del jefe de departamento y al ver que se iba, se fue con él. Este es el tema».

Sin embargo, hay cierto malestar en el área de Mobilitat, tal y como han hecho saber de manera anónima, que han recordado que además de la posibilidad de perder 27,5 millones de euros en fondos europeos, hay que sumarles los otros 13 millones que se cayeron en diciembre del año pasado, al renunciar a poner en marcha el eje cívico de Cotlliure, la tercera fase de Bicipalma y la electrificación de autobuses. Además, a estos hay que sumar los 185 millones de euros del tranvía, que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, renunció a poner en marcha y pidió al ministerio de Transporte esos fondos para destinarlos a autobuses.

Según ha podido saber Ultima Hora, el malestar entre el regidor y los altos cargos de Mobilitat que han renunciado era más que palpable y fuentes anónimas señalaron que «faltaban informes técnicos que tenían que firmar pero tenían dudas de que fuera bien. El drama es que ahora el equipo de gobierno tardará al menos cinco meses en cubrir esta plaza de jefe de departamento y el área quedará parada: está por ver qué pasará con las zonas ORA y si llegaran a tiempo a diciembre para cumplir con las ZBE».

Deudero, por su parte, advirtió que Mobilitat si que llegará a tiempo para presentar la ZBE antes de diciembre. «Dará tiempo a diciembre aunque no vamos sobrados. Toda la inversión del Ministerio de Transportes está condicionada a las ZBE y tenía que estar lista en 2023. Pero Francesc Dalmau [el regidor socialista que le precedió el en el cargo de regidor de Mobilitat en la legislatura anterior] dijo en diciembre que la ZBE la haría el que llegara después de las elecciones. Ocultó el texto de la ordenanza y ni siquiera está el plan normativo. Ha sido un texto oculto, la no-tramitación de la ZBE porque él [Dalmau] dijo que 'soy el más bonito'. Igual es que [los socialistas] quisieron ocultar algo».