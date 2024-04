El teniente de alcalde de Medi Ambient y presidente de Emaya, Llorenç Bauzà, se ha acercado este miércoles a la calle Ramón y Cajal para explicar cuáles han podido ser las causa de la rotura de una tubería en la vía pública, así como ha informado sobre la situación actual. Todo apunta a que la avería se ha debido «la antigüedad de la red de canalización de Palma», ha dicho Bauzà.

Se trata de una arteria de la ciudad que tiene un diámetro aproximando de 150 centímetros, que también ha podido reventar por la bajada de las temperaturas que se han experimentados los últimos días, sumado a la presión del agua. Se prevé que la avería se subsane a las 14.00 horas y que la situación se de por normalizada a las 20.00 horas, «posiblemente antes, pero por precaución el suministro se restablecerá progresivamente», ha señalado el regidor.

La rotura ha afectado a unas 275 viviendas de la zona, que sobre las 07.45 horas han podido comprobar que no salía agua en su casa y la calles estaba inundada. «Al levantarme esta mañana me he dado cuenta de que el agua salía muy flojita. Luego se iba y luego volvía. No sé exactamente cuántas horas he estado sin», comenta Estefanía, una vecina que vive en el número 1 de la calle afectada.

Por su parte, los locales de la zona también se han visto afectados, ya que el agua les ha causado muchos desperfectos. Eva trabaja en una de las tiendas de la vía: «He llegado a las 09.30 horas y me he encontrado el desastre. Hoy han venido muy pocos clientes por cómo está la calle». Asimismo, varios aparcamientos de la zona se han inundado, motivo por el cual los bomberos han comenzado a achicar agua esta mañana. «La presión a la que salía el agua era de unos 4,5 litros de fuerza, ha sido más la imagen que otra cosa», ha tranquilizado Bauzà.