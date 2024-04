La normativa cívica que el Ajuntament de Palma quiere impulsar con multas de hasta 1.500 euros por vivir en una caravana o autocaravana en la calle trae de cabeza a los usuarios de estos vehículos que habitan el solar de Son Güells: «No estamos aquí de ‘turismeo’, ni por gusto, sino porque no tenemos vivienda», dice Nina, una de las mujeres que vive allí porque no poder afrontar un alquiler en la ciudad.

Javier, Diego, Nina, Carlos, Santiago y Pep son algunos de los propietarios de las 40 autocaravanas que están estacionadas en el solar de manera permanente porque no pueden asumir con su sueldo el alquiler o la compra de una vivienda. «Nosotros estamos pagando las consecuencias de un problema político. Nos tocó venir a vivir aquí por el precio de la vivienda, pero somos el comienzo, para las generaciones futuras será peor. El alcalde quiere esconder la tierra bajo la alfombra y no hacer nada» critica Javier, que con su pensión no se puede permitir lo que cuesta alquilar una habitación.

Pep, junto a su autocaravana.

Al preguntarle sobre las multas, que oscilarán entre los 750 a los 1.500 euros, es claro, le parecen «una ridiculez, porque no solucionan nada». «No voy a poder pagarlas, me declararé insolvente y me iré a dormir al Ayuntamiento», bromea Nina. Diego apunta que «hecha la ley hecha la trampa, porque al final la gente que tiene una autocaravana en propiedad irá moviendo cada cierto tiempo el vehículo para ahorrarse la multa, pero así no se soluciona el problema».

Javier, dentro de su autocaravana.

Más espacios

Los cinco exigen a Cort que haya espacios para poder estacionar o que al menos no se les persiga como quiere hacer la ordenanza cívica: «Viene la Policía Local a las 23.00 horas a poner multas y tocar las narices» aseguran. Otro problema añadido a su situación de vulnerabilidad son las trabas para conseguir el empadronamiento: «Tenemos un compañero que se ha separado y no le permiten traer a sus hijos porque no se puede empadronar», dice Javier.

En este sentido, Més per Palma informó este lunes de la moción que presentará al pleno municipal exigiendo que Cort cumpla con la normativa de empadronamiento y permita a las personas que viven en autocaravanas empadronarse, ya que «está obligado a empadronar a todo el mundo, ya sea en una vivienda de alquiler, en una caravana o a un sin techo», dijo la portavoz del grupo municipal, Neus Truyol.