Més per Palma vuelve a reclamar, por quinta vez, que la Plaza Joan Carles I sea rebautizada con el nombre de Plaza de las Tortugas. La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, y la regidora Kika Coll han anunciado este viernes una moción en la que instan al cambio de nombre. «Quien conozca la historia de esta persona sabe perfectamente que Juan Carlos I engañó incluso a los suyos. Mantener su nombre menosprecia a los ciudadanos honrados».

«La plaza Luis Bárcenas, la plaza Rodrigo Rato, la calle Koldo o la Avenida del Bigotes. Es evidente que nadie aceptaría estos nombres para las calles y plazas de su ciudad. Entonces, ¿Por qué hemos de aceptar la de Juan Carlos I?», preguntó Truyol.

«Este domingo 14 de abril conmemoramos el aniversario de la II República, un periodo de luz y esperanza para la democracia y la justicia social. Unos valores que es evidente que la monarquía española no practica. Ahora mismo, en nuestras calles todavía hay nombres que no merecen ser honrados. No podemos permitir que haya calles que lleven el nombre de corruptos», señaló la portavoz de Més.

La concejala advirtió que «el PP debe escoger entre honrar la corrupción o la decencia. El caso Corinna, el caso Noos, las cacerías de elefantes o los cobros de presuntas comisiones han erosionado la confianza del pueblo en sus instituciones».