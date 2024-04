Més per Palma critica la intención de Cort de convertir GESA en un «megamuseo turístico»

Més per Palma ha criticado este miércoles la intención del Ajuntament de destinar el edificio de GESA a la creación de un «megaespacio turístico con la trampa de un nuevo museo de arte moderno», lo cual «sólo servirá para complicar más la vida de los palmesanos». En este sentido, la formación reitera que el inmueble debería ser para desarrollar el Distrito de Innovación.

La portavoz ecosoberanista, Neus Truyol, ha denunciado los criterios de elección del Govern balear a la hora de priorizar la compra del antiguo edificio, ya que la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports destinará una partida de 10 millones de euros para su adquisición.

«Aumentar la oferta turística en una ciudad ya completamente masificada hará que vengan todavía más especuladores inmobiliarios del mundo. Esto hará todavía más inaccesible la compra y alquiler de casas y pisos por parte de los residentes», ha dicho Truyol. «Por otro lado, aumentar la oferta de ocio turística hará que más turistas se acerquen a la ciudad, colapsando más nuestras calles», ha añadido.

Més per Palma observa con estupefacción los criterios de elección del Govern: «Parece que ya nadie se acuerda que los Fondos Next Generation se crearon, después de la crisis de Covid-19, para la inversión en proyectos que apostaran por la diversificación económica y la sostenibilidad. El proyecto de un megamuseo para turistas no se ajusta al espíritu que inspiró la creación de los fondos», ha declarado Truyol.

«La inversión final del edificio de GESA será de unos 80 millones de euros, una cantidad completamente desorbitada que ningún palmesano con un poco de cabeza gastaría en este nuevo espacio, sino en otras prioridades mucho más urgentes, como la adquisición de casas y pisos para acabar con el drama del acceso a la vivienda o la mejora de la movilidad para que aumeten las líneas y frecuencias de la EMT», ha asegurado.

En cuanto al desarrollo del Distrito de Innovación en el inmueble, en vez de la puesta en marcha de un megamuseo, Truyol ha dicho que ayudaría a superar la dependencia económica respecto del turismo de masas, creando puestos de trabajo cualificado, estables y que generen riqueza dentro de sectores económicos relacionados con la sostenibilidad y la tecnología.