«El principal contenido de los planes de movilidad ha de ser la movilidad, no el medio ambiente». Así de claro lo tiene el regidor de Mobilitat del Ajuntament de Palma y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Toni Deudero. En este sentido, explica que en su equipo trabajan para que los ciudadanos puedan desplazarse de la forma más cómoda posible, pero siempre como cada uno de ellos decida.

Deudero reconoce que el medio ambiente es importante y asegura que las administraciones tienen que hacer cuanto puedan para reducir las emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, insiste en que son los ciudadanos los que deben decidir qué medio de transporte utilizan. «Nosotros trabajamos para que el transporte público sea de calidad y se perciba con una alternativa eficaz al coche, pero no vamos a ir en contra de ningún colectivo ni a criminalizar a nadie», asevera. A su modo de ver, «ante las consecuencias no deseadas de la movilidad en el medio ambiente han de plantearse medidas paliativas o mitigadoras de las mismas, pero como complemento a las soluciones de movilidad y no como sustituto de la misma».

En este punto, asegura que el anterior equipo de gobierno municipal «encasilló al conductor como su enemigo y declaró abiertamente una guerra para dificultar la circulación de los coches, especialmente por el centro de la ciudad». «Nosotros daremos libertad para que cada persona decida cómo se desplaza, ofreciéndole un transporte público de calidad», reitera.

Mejora de la EMT

El responsable de Mobilitat del Ajuntament de Palma destaca que se están realizando «grandes esfuerzos» para mejorar la calidad del servicio que presta la EMT de Palma. De este modo, recientemente se han realizado algunos cambios en las líneas y frecuencias de los autobuses públicos. Por ejemplo, este mes de marzo se han activado varias líneas en los días laborables, con incremento de frecuencias y salidas adicionales. Además, también se han modificado los horarios de algunas salidas.

Además, Deudero subraya que los usuarios la han valorado con un 8,1 sobre 10, a través de cerca de 900 encuestas anónimas y del denominado 'cliente misterioso' realizadas a pie de calle entre los meses de octubre y diciembre del 2023. Las líneas con mejor nota son la A1 (Aeroport-Palma Centre), A2 (Aeroport-s’Arenal), CC (Circular Centre Ciutat), L4 (Ses Illetes-Plaça Columnes), L5 (Es Rafal Nou-Plaça del Progrés), L7 (Son Gotleu-Son Serra-La Vileta/Son Vida), L8 (Son Roca-Sindicat), L10 (Son Castelló-Sindicat), L16 (Es Muntant-Mercat Pere Garau), L18 (Son Riera-Sindicat), L20 (Portopí-Son Espases), L23 (s'Arenal |Parc Aquàtic - Plaça Espanya) , L24 (Antiga Presó-Nou Llevant), L25 (s’Arenal-Plaça de la Reina/Catedral), L34 (Son Espases-Aeroport), L35 (Aquàrium-Plaça de la Reina/Catedral) , L39 (Son Espases-Palau de Congresos), L46 (La Bonanova-Gènova-Sindicat) y L47 (Gènova-La Bonanova-Sindicat). Todas ellas tienen una valoración de 8 ó superior sobre 10.