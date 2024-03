Las tres atracciones que no pasan de moda en la Fira del Ram.

Desde el pasado 23 de febrero y hasta el domingo 7 de abril, los ciudadanos pueden disfrutar de la Fira del Ram de Palma. Como viene siendo habitual, año tras año algunas atracciones desaparecen, mientras que llegan otras nuevas. Sin embargo, entre estos cambios están las clásicas, las 'de toda la vida', que se han convertido en los verdaderos símbolos de la feria. A continuación, os dejamos las tres atracciones que nunca pasan de moda independientemente del año que vayas y la edad que tengas.

La noria

Esta atracción es sin duda, una de las joyas de la corona de la Fira del Ram. Su imponente estructura, que es una seña de identidad de la feria, no solo ofrece vistas panorámicas del recinto y parte de Ciutat, sino que también se convierte en un puente hacia recuerdos nostálgicos para muchos. Año tras año, esta atracción sigue girando sin parar y manteniendo un gran número de pasajeros en sus cabinas.

Los coches de choque

¿Quién no se ha subido alguna vez en los coches de choque? Esta atracción clásica no entiende de edades, y es perfecta para aquellos que busquen divertirse conduciendo sin importar si se saben las normas de tráfico o si son niños, adolescentes o adultos. La sensación de chocar y ser chocado, en un entorno donde no corres peligro, te permite que solo pienses en pasártelo bien.

El látigo

El látigo, con su velocidad y giros inesperados, sigue siendo uno de los favoritos para los amantes de la emoción. Esta atracción, que a simple vista puede parecer 'floja', te produce adrenalina en cada una de sus curvas. Aunque pasen los años, su popularidad no ha menguado, todo lo contrario, sigue siendo una de las que más éxito tiene y es perfecta para disfrutar en compañía de toda la familia.