Jaime Martínez denuncia el «ninguneo ministerial» a Palma

El Ajuntament de Palma denuncia «cierto ninguneo a la octava ciudad más poblada de España» después de que el alcalde Jaime Martínez enviara tres misivas a diferentes ministerios reclamando inversiones y que, un mes después, no han recibido respuesta.

«Martínez ha pedido información sobre inversiones para Palma de vital importancia para el municipio pero no ha recibido respuesta», señalaron fuentes del Consistorio. «Lo mínimo es contestar, al menos, aunque no se haya convocado ninguna reunión. Esto demuestra que al Gobierno central no le interesan los problemas de Palma», añadieron fuentes municipales.

Las misivas del alcalde de Palma fueron remitidas en los meses de enero y febrero a Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, e Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana.

El pasado 19 de febrero, Martínez se dirigió al Ministerio para la Transición Ecológica en relación a las inversiones para la estación depuradora EDAR Palma II, donde reclamó «ayuda desde el Ministerio para encontrar financiación para esta infraestructura tan crítica para nosotros, que tanto tiempo hemos tenido que esperar y cuyo importe excede la capacidad de inversión de nuestro ayuntamiento».

Martínez advirtió a la ministra Ribera que «no hay subvención en firme de los 60 millones de euros necesarios para la redacción del proyecto y ejecución del nuevo emisario submarino, necesarios para el funcionamiento de la EDARII».

En cuanto a la carta enviada a Óscar Puente, el alcalde reclamó el incremento de la partida asignada a la bonificación del 100 por cien de la tarifa del transporte público de Palma. «El gasto supera los 26,6 millones de euros anuales, muy por encima de los 20 millones asignados». Además, reclamó que los 185 millones de euros anunciados por el Gobierno para el tranvía se desviaran a la adquisición de la flota de buses con cero emisiones.

Por último, también escribió a Vivienda para «la firma urgente de un convenio vinculante» para desarrollar viviendas públicas de Son Busquets.