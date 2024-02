El 25 por ciento de los taxis de Palma tendrán la obligación de hacer su servicio solo en la ciudad a lo largo de una semana al mes en plena temporada. Esta es la propuesta del Ajuntament con la que está de acuerdo el presidente de Taxis-Pimem, Gabriel Moragues. «Durante una semana al mes, 250 taxis estarán obligados a trabajar en Ciutat y no podrán ir al aeropuerto, el puerto y la Platja de Palma», explicó Moragues. De esta forma, se intentará que los ciudadanos de Palma no queden desabastecidos de este servicio público, tal y como ha ocurrido en años anteriores por el incremento de la demanda turística.

A esta medida se suma que en temporada alta entrarán en vigor por primera vez unas 200 licencias temporales de taxi en el municipio de Palma, que intentarán dar respuesta al aumento de población flotante. Una medida que Moragues ya hace una semana advirtió que no le convencía, ya que «el problema que tenemos realmente es de falta de conductores. Necesitamos que haya más aprobados que consigan la licencia de taxi».

Otra de las medidas para aliviar la alta demanda de taxis es la colaboración con otros municipios colindantes, con los que se compartirá estos vehículos de transporte público. Así lo confirmó el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, que ayer explicó que «estamos trabajando con diferentes municipios y estamos muy satisfechos con la posibilidad de que haya una colaboración y una mejora sustancial del servicio con los taxis de Palma, Calvià, Marratxí y Llucmajor».

Para Deudero, la irrupción de taxistas de otros municipios supondrá «una mejora sustancial del servicio. Vamos a coordinar un área de prestación conjunta». Un acuerdo en el que se está trabajando con PIMEM, que agrupa «las dos terceras partes de los taxis de Palma», señaló Moragues.

Sin embargo, desde la Asociació de Taxis de CAEB mostraron su malestar por esta iniciativa. «Estamos totalmente en contra de esta medida. Hoy por hoy, mientras hay restricciones en el Ajuntament de Palma, nosotros no hemos llevado a cabo esta negociación», dino Toni Bauzà, presidente de la patronal, que cuenta con 556 licencias asociadas. «No entiendo cómo van a negociar que vengan de otros municipios cuando a los de Palma no se nos permitirá durante una semana acudir al aeropuerto, el puerto y la Platja de Palma». La situación es tan tensa que los taxistas que CAEB han anunciado «denunciaremos ante la Direcció General de Transports a cualquier taxi que no sea de este municipio y esté cargando clientes en Palma».

Emisora Única

Por otro lado, hoy tendrá lugar la votación entre los socios de las emisoras de Taxis Palma y Radio Taxi, que decidirán si quieren una emisora única, que permitiría contar con 900 taxis a disposición del cliente de Palma.