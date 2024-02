Las cafeterías del castillo de Bellver, de Can Balaguer y el Solleric, los mercados de Llevant y Camp Redó, s’Escorxador o las galerías de Plaça Major han visto en los últimos cuatro años como sus concesiones han ido caducando sin que tengan renovación. En algunos casos se ha conseguido mantener la actividad, pero no ha sido así en las galerías de la Plaça Major o en los mercados municipales, que están con la barrera echada, o prácticamente al 100 por cien.

«Todas las concesiones están en precario», advirtió la portavoz del Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, que está al cargo del área de Govern Interior. Celeste achacó al equipo de gobierno anterior la caducidad de los contratos públicos, lo que ha dejado en una situación irregular los negocios allí presentes. La portavoz del Consistorio hizo un listado de todas las concesiones caducadas y que se han tenido que prorrogar, la más reciente la de los servicios de instalaciones temporales en Platja de Palma, lo que provocó la denuncia del GOB.

«Cuando llegamos solo teníamos tres meses para hacer los pliegos de la licitación y no había tiempo para hacerlo como toca», dijo Celeste. «No había alternativa. Ahora se trabaja a marchas forzadas para solucionarlo pero no será hasta antes de septiembre que esté todo solucionado», advirtió.

La portavoz municipal explicó que «esta es la primera de las concesiones de playa que caduca pero el 30 de marzo lo harán el resto de las playas. Y la costa de Palma no se puede permitir el lujo de tener las playas sucias, sin vigilancia. No nos gusta esta situación, no es la mejor», por lo que se ha dado la prórroga de un año.

En el caso de s’Escorxador, ahora mismo los empresarios del recinto municipal están en precario desde 2021 y este año saldrá el concurso para acceder a una nueva licitación. El kiosko del bar Alaska tiene el contrato caducado desde 2007. La situación se regularizará cuando se lleve a cabo «la remodelación de la zona junto con la Plaça des Mercat. En 2024 se perfilará el futuro de este espacio y también el del Alaska», señaló la regidora en días anteriores. El kiosko del Alaska lleva más de diecisiete años con el contrato extinto y ahora se redacta el nuevo pliego.