El hotel Portella listo para abrir este mismo mes

El hotel Portella está en plena cuenta atrás. Situado en la calle del mismo nombre, en concreto en el número 9, este palacete del siglo XVII asume ahora una nueva vida como alojamiento hotelero de cinco estrellas y catorce habitaciones.

Los hermanos Inés y Enrique Miró-Sans adquirieron este histórico edificio hace siete años y acaban de finalizar su reforma. Precisamente Inés Miró-Sans está al frente del hotel Casa Bonay de Barcelona, dentro del segmento de los hoteles boutique. Ambos hermanos tienen previsto abrir más establecimiento de este tipo en el país, siguiendo la senda de Portella.

El hotel Portella está flanqueado por grandes casas señoriales como Can Formiguera, Can Espanya Serra, Can Fontiroig o Ca la Torre, sede actual del Col·legi Oficial d’Arquitectes de lesIlles Balears (COAIB). Este palacete mallorquín acogió hasta hace poco un museo dedicado al pintor Joaquín Torrents Lladó, contemporáneo de Antoni Tàpies y del poeta Robert Graves. De hecho, fue su residencia hasta que falleció, en 1993. Este nuevo establecimiento hotelero toma el nombre de la puerta renacentista de La Portella, que data del siglo X y fue uno de los primeros accesos principales a la ciudad.

El despacho de interiorismo Festen, de origen francés, junto con el estudio de arquitectura mallorquín GRAS Reynés Arquitectos, se han encargado de la rehabilitación del edificio. Destacan sus espaciosas habitaciones con suites de hasta 80 metros cuadrados, equipadas con cocinas personalizadas y bañeras independientes. El diseño del establecimiento se ha inspirado en los cercanos Baños Árabes, que han dejado su huella en los suelos de las habitaciones, de terracota local. Los muebles están hechos a medida, así como la cristalería familiar, que proviene de Gordiola, con más de 400 años de historia artesana en laIsla.

Desde el hotel Portella advierten que las reservas ya están abiertas para febrero y hacen gala de ‘la nueva hospitalidad’, en la que cuentan con servicio de recogida en el aeropuerto y se anticipan a las necesidades de los huéspedes con reservas a restaurantes y teatros, transporte terrestre o marítimo, y ofreciendo un menú con productos frescos del mercado del mismo día.

En la zona de la calle Portella se están llevando a cabo un buen número de reformas de casales, entre los que destaca Can Oleza. El hotel Portella será de los primeros que se inaugure después de tantos meses de reforma. Gras Reynés Arquitectos se ha especializado en proyectos arquitectónicos de grandes casales e inmuebles de gran valor patrimonial, como la iglesia de Montision. En cuanto a Festen Architecture, fundada por Charlotte de Tonnac y Hugo Sauzay, tiene sede en París y está especializada en diseño de hoteles y espacios privados de valor histórico.