El regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, advirtió que la eliminación del requisito del informe de Recursos Hídricos para obtener una licencia de obra, que retrasaba más de un año su obtención, ahora está acelerando el proceso. Desde hace unas semanas ya no es necesario este informe, ya que se sustituyó por un declaración responsable del promotor.

«Se llegó a un convenio con Recursos Hídricos, por lo que se establece que los técnicos facilitan y explican al promotor estas circunstancias y este técnico supervisa la declaración responsable. Ya no hace falta esperar un año este informe, por lo que ya no hay tanto retraso en la concesión de licencias». Este cambio responde al interés del Ajuntament de Palma de agilizar las licencias, aunque todavía no hay estadísticas al respecto.

Por otro lado, el regidor hizo balance de la eliminación de la cita previa desde el 15 de enero, lo que ha permitido que desde entonces se hayan atendido «613 consultas generales, el 45 por ciento de las cuales (276) corresponden a consultas sobre el Plan General y planeamiento urbanístico».

Las consultas sobre licencias de obras ascienden a 126, a las que se suman otras 122 consultas recibidas sobre licencias de actividades. Además, se han registrado otras 89 consultas sobre disciplina urbanística.

En cuanto al visor del Plan General, Fidalgo explicó que volverá a estar operativo «antes de que acabe marzo. Será un reflejo de la realidad urbanística de Palma. Tuvimos que eliminarlo porque ahora mismo está vigente el Plan General de 2023 pero el Plan de Ordenación Detallada decayó en noviembre y mantener ese visor daba lugar a equívocos, por lo que fue eliminado».