El Ajuntament de Palma confirma que «los iglús de los gatos no se tocan». Ante la preocupación de los responsables de las colonias felinas repartidas por Palma, que acudieron en masa al pleno celebrado este jueves en el Consistorio palmesano, el regidor de Medi Ambient, Llorenç Bauzá, aclaró que «su reivindicación me parece muy respetable y nosotros mantenemos que los iglús no se tocan. Hay un acuerdo firmado y no nos queremos mover de ahí».

Un buen número de animalistas acudieron al pleno, entre ellos Joan Eugeni Pons, responsable de la colonia felina del Estadi Balear, advirtió que «el viernes pasado estuvimos reunidos con el director general de Medi Ambient en el que nos confirmó que los iglús no se toca. Sin embargo, al mismo tiempo se estaba celebrando la comisión de Medi Ambient en el Ajuntament y PP y Vox votaron a favor de desmantelar los iglús». Los activistas mostraron su preocupación y con el hasthag #losiglusnosetocan, han promovido una campaña en las redes y en Change.org, donde han recabado más de 10.000 firmas desde el pasado 10 de enero. El regidor Llorenç Bauzá advirtió que «hay iglús que se están vandalizando por lo que se está procediendo a su sustitución, se llevará a cabo la retirada» de aquellos que estén en mal estado. Si se retira alguno de estos iglús por falta de gatos, se pondrá a disposición del resto de colonias felinas». El concejal explicó que en las comisiones previas al pleno de la semana pasada se votó en contra de la propuesta plenaria de Més respecto a estas instalaciones felinas ya que los ecosoberanistas «piden que no se toquen. Los contenedores de vidrio que acogen a los gatos se dejaron de usar en las calles en 2017 y no tenemos stock que los permita reponer. Pero si hay alguno vacío, se tiene que mover». Por su parte, la portavoz de Més, Neus Truyol, señaló que «esta medida se llevó a cabo gracias a unos presupuestos participativos. Los iglús están en las colonias felinas desde 2018 sin ningún problema. no entendemos como en una comisión se vota en contra de mantenerlo y al mismo tiempo se reúnen con los colectivos dicen que se mantendrán. Este jueves el PP y los partidos de izquierda votaron a favor de que el equipo de gobierno se reúna con los voluntarios de las colonias felinas de Canamunt y Estadi Balear. En estas dos colonias hay en total nueve iglús con alrededor de unos cuarenta gatos acogidos.