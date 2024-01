Los vecinos de Son Cladera han acudido al pleno del Ajuntament de Palma y han pedido un paso subterráneo que evite los problemas de accesibilidad que supone el paso a nivel que sortea las vías del tren. Esta infraestructura pertenece a Serveis Ferriovaris de Mallorca (SFM). Un nutrido grupo de vecinos del barrio acudió al pleno de este jueves para buscar una solución, ya que el ascensor sufre averías en muchas ocasiones y las personas mayores, así como vecinos con carritos de bebé, problemas de movilidad o que acuden con carritos de la compra no pueden utilizar esta instalación.

«Los ascensores no cumplen su función. Hay personas que se han quedado encerradas en el ascensor y muchos vecinos no se atreven a utilizarlo. Somos más de 7.500 residentes en Son Cladera y muchos no pueden utilizar las escaleras», dijo Esther Sosa, presidenta de la asociación de vecinos del barrio, que presentó sus reivindicaciones ante los regidores.

Sosa advirtió que cuentan con el apoyo de muchas barriadas de la zona ya que «somos muchos los afectados», a los que se suman los alumnos de los diferentes centros educativos del barrio. «Confiamos en que tomen nota y pedimos por favor que nos ayuden. Somos un barrio delimitado por puentes y las personas que quieren salir de él andando sufre muchas dificultades. Ya se hizo un estudio para hacer un paso subterráneo y el informe fue favorable», dijo Sosa.

La regidora de Infraestructures, Belén Soto, señaló este jueves que «estamos trabajando desde el minuto cero en las reivindicaciones de los vecinos de Son Cladera. Vamos a tomar medidas. A corto plazo, se llevará a cabo el mantenimiento de la pasarela. El ascensor se ha puesto nuevo pero se sigue vandalizando por lo que se pondrán cámaras». A largo plazo se están recabando informes para analizar la demanda vecinal».

Aunque la pasarela que sortera las vías del tren es propiedad de SFM, desde el Ajuntament «nos hacemos cargo de la petición de la asociación de vecinos de Son Cladera para llevar a cabo las mejoras con SFM. Con la colaboración llegaremos a una solución. El tema es que la instalación esté en condiciones. El Ajuntament está con los vecinos de son Cladera».

El Consistorio analizará el presupuesto del cambio en la pasarela pero Soto advirtió que «tenemos que tener en cuenta las vías del tren para ver qué tipo de proyecto y sobre todo, el coste a largo plazo. Vamos a hablar con SFM y la intención es solventar el problema de la mejor manera posible. La pasarela la hizo el PP después de una desgracia y para permitir que los vecinos pudieran pasar de un sitio a otro».