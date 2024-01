Mallorca per Palestina, Ciutadans per Palestina y Mallorca Antifeixista han convocado para este miércoles a las 19.00 horas una concentración ante el edificio de Cort, en repulsa al acto que ha organizado la biblioteca municipal por «enaltecer el genocidio palestino», donde el antropólogo Francisco Gil-White impartirá la conferencia El gran secreto de Occidente. Semitismo vs. Antisemitismo, organizada por la Comunidad Judía de Baleares. Lucía Muñoz, concejala en el Ajuntament de Palma de Unidas Podemos, denunció que «el antropólogo Francisco Gil-White dice que 'en Gaza no hay estructuras civiles, que son blancos legítimos'. Lo que quiere decir con eso es que bombeardear niños está bien».

Muñoz denunció que, según Gil-White, «es legítimo bombardear escuelas, hospitales, que cometer crímenes de guerra es legítimo. Esto es una vergüenza. Nosotras estaremos ahí e invito a todo el mundo a sumarse para mostrar nuestro rechazo, nosotras no vamos a ser cómplices». La regidora de Podemos en el Ajuntament de Palma denunció que «la utilización sectaria y cómplice con actos criminales de los equipamientos municipales por parte de cultura es inadmisible. Cort es la casa del pueblo y el pueblo palmesano está con Palestina. No vamos a permitir que las paredes de la biblioteca municipal de Cort se manchen de la sangre del pueblo palestino. Una biblioteca municipal no es lugar para albergar la voz de un islamófobo que se dedica a enaltecer un genocidio». Unidas Podemos ha exigido responsabilidades al regidor de Cultura, Javier Bonet. Noticias relacionadas Indignación en la izquierda por la charla en Cort del antropólogo proisraelí Gil-White a favor del ataque a Gaza Más noticias relacionadas Més per Palma también ha criticado el acto y «el apoyo del PP» por tratarse de «un autor que defiende posturas racistas contra los árabes y justifica el exterminio de la población palestina». La formación señaló que Gil-White «defiende los actos cometidos por el Gobierno de Israel en Gaza», que consideró «inaceptable que el PP ceda espacios para actividades que defiendan la violencia contra personas o colectivos y defiendan el incumplimiento de la legalidad internacional». A las duras críticas se ha sumado el PSOE de Palma, que ha condenado la utilización de la biblioteca de Cort «para la difusión de mensajes de odio. «El Ajuntament de Palma colabora con un autor con posturas racistas, mensajes de odio y rechazo a la población islámica. Se ha mostrado claramente en contra de un proceso de paz en Oriente Medio, conocido por sus mensajes racistas, mensajes de rechazo a la población palestina y la justificación de ataques a la población civil por parte de Israel». El grupo municipal socialista criticó que se utilice «un espacio público municipal como la biblioteca de Cort para difundir este tipo de mensajes ideológicos, justo en un contexto como el actual, donde la comunidad internacional está defendiendo un proceso de paz en Oriente Medio y así parar la política bélica de Israel».