El Ajuntament de Palma ya ha pagado 2,3 millones de euros por la defensa legal de policías locales absueltos en el caso Cursach. La nueva portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, ha señalado este miércoles que «en los últimos seis meses se han cerrado 14 expedientes para el pago de los abogados de estos policías locales absueltos».

Celeste advirtió que quedan todavía dos expedientes por cerrar, que ascienden a más de 300.000 euros. «Una vez cerrados los expedientes de las defensas jurídicas de funcionarios por una persecución injusta supondrá un gasto total de 2,5 millones de euros».

La portavoz del Consistorio señaló que esta no sería la última cifra que tendrá que abonar el Ajuntament, porque también hay que sumar «los sueldos que no se han pagado a estos funcionarios mientras estaban suspendidos de empleo y sueldo. Es un gasto notable que no tiene comparación con el daño que se les ha causado a estas personas».

Celeste señaló que no se ha hecho una valoración de estos salarios ya que «solo se les devuelve el sueldo base, pero la Policía Local tiene turnos de noche, horas extra, nocturnidades y fines de semana que no han podido cobrar. Se les ha devuelto el dinero pero no estas cifras que han dejado de percibir. Nos sentaremos a hablar».