Los usuarios de la EMT: «No sabía que volvería a ser gratis, pero es una buena noticia»

El transporte público de Palma, la EMT, continuará siendo gratuito este 1 de enero de 2024, pero ha pasado desapercibido para muchos ciudadanos que, incluso estos últimos días, todavía pensaban que tendrían que volver a pagar por el servicio con el cambio de año, tal y como a principios de diciembre anunció el Ajuntament de Palma. De poco les ha servido cargar de nuevo las tarjetas, porque la situación ha dado un giro esta misma semana. «Ah, ¿pero vuelve a ser gratuito? No lo sabía pero es una buena noticia», responde Loli, una usuaria asidua a las líneas 12, 20 y 24.

Esta misma pregunta se ha repetido entre los encuestados por 'Ultima Hora' para valorar esta decisión del Ajuntament de Palma después de que el Gobierno central anunciara la adjudicación de 43 millones de euros a Baleares para bonificar el 100 % del transporte, de los cuales 20 millones se destinan a la EMT. Al conocer que durante todo el 2024 la EMT será gratuita, los ciudadanos consideran muy beneficiosa esta noticia, sobre todo los que trabajan y usan a diario alguna de las líneas.

«Para los que trabajamos, está muy bien. En mi caso, cojo mucho las líneas 3,4 y 7. Creo que sí ha mejorado mucho el servicio a excepción de las frecuencias. Por eso he notado más que nunca que los buses están muy llenos, hay mucha gente. Si pasaran más buses, sería mejor», comparte su punto de vista Lourdes Coloma, vecina de Palma.

Francisca Mestre opina lo mismo: «Para el número 20 de la EMT, la media de espera está en unos 20 minutos». En su caso, «sí estoy contenta con que sea gratis el bus», pero cree que «están demasiado llenos». Argumenta que el Ajuntament de Palma debería mejorar las frecuencias del transporte.

Una alternativa pero sin que sea una prioridad

Para otros ciudadanos, como Dionis, que el autobús vuelva a ser gratis un año más, a pesar de que esta decisión se toma por parte de Cort cuando el Gobierno inyecta un paquete de ayudas, pero no por decisión del pacte municipal PP-Vox, no ha llamado la atención. «Es una estupenda noticia pero a mí, personalmente, me da igual. Casi que preferiría pagar los céntimos que cuesta un trayecto con la tarjeta ciudadana para seleccionar más la cantidad de usuarios. Este año en particular, con el transporte gratuito, he notado demasiada gente, y a veces se ha hecho muy desagradable», expresa Dionis. A su juicio, considera que la frecuencia «no ha mejorado» en los últimos años. En su caso, coge las líneas 4, 20 y 29.

Gastón Olivera, otro usuario de la EMT, reconoce que no coge tanto las líneas de autobús «porque prefiero ir caminando a todos lados de Ciutat, pero que vuelva a ser gratis me parece una buena iniciativa por parte del Ajuntament porque anima a usar más el transporte público antes que el vehículo». Este joven considera que, «en según que horas y días, sí que están llenos», por lo que considera que sí se debería aumentar las frecuencias.

A la espera de saber si los 20 millones de euros serán suficientes, a pesar de la negativa del regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, quien dijo que no sería suficiente para cubrir todo el servicio hasta final de año, los ciudadanos creen que era una decisión necesaria y que incentiva el uso del transporte público.